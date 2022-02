Pot za dosego skupnih ciljev

Demokratična alternativa objavlja Programsko platformo za razvojni preboj, ker se želi pri uresničevanju razvojnih rešitev povezati s sorodnimi progresivnimi silami na politični sceni

Jože P. Damijan, ekonomist in član iniciative Demokratična alternativa

V Demokratični alternativi želimo predvolilne diskusije in pričakovanja ponovno preusmeriti k vsebini - k eksistencialnim vprašanjem posameznic in posameznikov, k razvojnim izzivom skupnosti, države in našega planeta. Demokratična alternativa združuje izkušene kompetentne strokovnjake in strokovnjakinje, med njimi številne nekdanje ministre in ministrice, direktorje podjetij, podjetnike in vodje raziskovalnih inštitucij ter vodilne strokovnjake in strokovnjakinje na posameznih področjih.

Ne zanimajo nas pozicije, pač pa izključno odgovorno in učinkovito upravljanje države, učinkovit odziv na podnebne, tehnološke in socialne izzive ter učinkovita izpeljava optimalnih rešitev za boljše življenje vseh prebivalcev Slovenije.

Želimo živeti v normalni in razvojno perspektivni družbi, družbi blaginje in enakih možnosti in smo pripravljeni k temu aktivno prispevati – z znanji, kompetencami, izkušnjami, delom in političnim angažmajem.

Ne želimo vsebinsko praznih lepotnih tekmovanj, ki državo vodijo v stagnacijo, njene državljane pa po streznitvi delajo še bolj nezadovoljne kot prej, ampak želimo:

s konkretnimi rešitvami družbenih in razvojnih izzivov,

z angažirano kritiko napačnih potez sedanjih oblasti

in poznavanjem najboljših praks iz drugih evropskih držav

postavljati standarde odgovornega državljanskega angažmaja in učinkovitega upravljanja države.

Kljub temu, da je naš primarni namen prispevati k obuditvi vsebinske diskusije v predvolilnem času o najboljših rešitvah za obstoječe socialne težave in razvojne izzive, pa smo se pripravljeni tudi angažirati kot odgovorni državljani in izkušeni strokovnjaki tako pri oblikovanju najboljših rešitev za državo in njene prebivalce kot tudi pri njihovem izvajanju in upravljanju države. Vendar zasedanje pozicij ni naš cilj, se pa zavedamo, da osebnost naredi pozicijo (in ne obratno) in da brez aktivnega osebnega angažmaja ni mogoče uresničiti razvojne vizije za Slovenijo.

Prevzem vodenja vlade po sedanji vladni koaliciji bo izjemno zahtevna naloga, ki bo zahtevala popolni angažma in nove, kompetentne ekipe na treh-štirih nivojih v vseh vladnih resorjih. Hkrati se poglabljajo novi izzivi, kot so podnebne spremembe, tehnološki preboj ter zelena in pravična preobrazba načina gospodarjenja z omejenimi viri. Potrebovali bomo velik bazen visoko usposobljenih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki se bodo lahko učinkovito spopadle s temi izzivi.

Zato - ne zanimajo nas pozicije, pač pa izključno odgovorno in učinkovito upravljanje države, učinkovit odziv na podnebne, tehnološke in socialne izzive ter učinkovita izpeljava optimalnih rešitev za boljše življenje vseh prebivalcev Slovenije. Zgolj in samo za to smo se pripravljeni tudi osebno angažirati.

Demokratična alternativa objavlja Programsko platformo za razvojni preboj, ker se želi pri uresničevanju razvojnih rešitev povezati s sorodnimi progresivnimi silami na politični sceni. Pri tem ne izključujemo programskega in kadrovskega sodelovanja oziroma okrepitve obstoječih političnih strank na levi sredini. Odprti smo za pogovore in dogovore o sodelovanju, pri čemer pa se bomo odločili za sodelovanje s tisto opcijo, kjer bomo lahko naše razvojne ideje v največji meri tudi uresničili.

Demokratična alternativa,

