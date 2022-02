Zaradi blokade meje nasprotnikov obveznega cepljenja zapirajo avtomobilske tovarne

Avtomobilska podjetja v ZDA in Kanadi so začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo zaradi nadaljevanja protestov voznikov tovornjakov v Kanadi, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19 in protikoronskim ukrepom

Avtomobilska podjetja v ZDA in Kanadi so začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo zaradi nadaljevanja protestov voznikov tovornjakov v Kanadi, ki nasprotujejo cepljenju proti covidu-19 in protikoronskim ukrepom. Protestniki že četrti dan zapored blokirajo mejni prehod čez most Ambassador, blokado pa so razširili še na dva prehoda.

Poleg pomembnega prehoda čez most Ambassador med Detroitom in Windsorjem sta zdaj blokirana še mejna prehoda v Alberti, ob meji z ameriško zvezno državo Montano, ter v Manitobi, ki meji na Severno Dakoto. Nadaljuje se tudi blokada kanadske prestolnice Ottawa, ki traja že dva tedna.

Podjetje Ford je sporočilo, da je v sredo zaprlo tovarno v Windsorju zaradi pomanjkanje delov, ki so nato sicer le prispeli in v četrtek se je tovarna spet odprla, a z zmanjšanimi kapacitetami. Podjetje General Motors je v Lansingu v Michiganu ustavilo eno od izmen, Toyota pa je do konca tedna zaprla tri tovarne v Ontariu.

Župan kanadskega Windsorja Drew Dilken je napovedal, da bo zaprosil za sodni nalog, da se protestnike razžene. "Gospodarska škoda ni vzdržna in se mora končati," je sporočil župan. Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je kanadske oblasti pozvala, naj hitro uredijo zadeve, ker so prizadete plače delavcev in proizvodne linije, kar ni sprejemljivo.

Tudi Bela hiša je v četrtek pozvala sosednjo državo, naj uporabi "zvezna pooblastila" in konča blokade meje. K temu je oblasti v Ottawi med drugim pozval ameriški minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas in jim obenem ponudil pomoč svojega ministrstva.

Na izbruh podobnih protestov se sicer že pripravljajo tudi v ZDA, kjer je ministrstvo za domovinsko varnost sporočilo, da ima poročila o načrtovanju blokad cest v večjih mestih s strani voznikov tovornjakov. Protestniki zavračajo cepljenje proti covidu-19 in druge ukrepe proti širjenju pandemije.

V ZDA bi se lahko podoben konvoj, kot je kanadski, ki je z zahoda države prispel in zavzel prestolnico Ottawa, začel na zahodu v Kaliforniji, marca pa bi prispel v Washington.

Podobno so v Evropi francoske in belgijske oblasti v četrtek vnaprej prepovedale t. i. konvoje svobode v Parizu in Bruslju.

