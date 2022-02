FOTOGALERIJA: Politikom podelili medalje za najboljše rezultate v borbi zoper demokracijo

Protestna ljudska skupščina opozarja, da Slovenija ne dosega prvih mest zgolj na olimpijskih igrah, temveč tudi na področju upada demokracije

Petkovi protestniki so se včeraj ponovno zbrali na Trgu republike, kjer so vladi podelili medalje "za najboljše rezultate v borbi zoper demokracijo in vladavino prava". Bronasto medaljo je tako dobil generalni direktor policije Anton Olaj, srebrno minister za notranje zadeve Aleš Hojs, zlato pa predsednik vlade Janez Janša.

Protestna ljudska skupščina je v sporočilu za javnost zapisala, da Slovenija ne dosega prvih mest samo na olimpijskih igrah, ampak tudi na področju upada demokracije. Po njihovem mnenju premier Janša olimpijske igre izrablja za samopromocijo in predvolilno propagando.

Olaj je bronasto medaljo prejel zaradi postopkov proti nekdanjemu predsedniku DZ Pavlu Gantarju, novinarju Blažu Zgagi in drugim. Podrejenim je namreč naročil preiskavo in proti njim sprožil postopke. V protestni ljudski skupščini so zapisali, da vlada vse, ki izražajo kakršnokoli kritično misel, želi preganjati in kaznovati oz. uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da se jih utiša.

Gantar je na protestu tudi spregovoril in izrazil podporo protestnikom, ki protestirajo že 95 petkov zapored. "S tem dokazujete, da civilna družba v Sloveniji ni mrtvoudno in mlahavo telo, ki ga lahko kdorkoli premetava naokoli in hodi po njem," je dejal Gantar.

Poudaril je, da vladajoči iz parlamenta poskušajo napraviti "karikaturo". Poleg tega je opozoril, da je treba zaščititi medije. Ob tem je protestnike pozval, naj se udeležijo državnozborskih volitev 24. aprila.

Srebrno medaljo je prejel minister Hojs. Preiskovalna komisija DZ, ki preučuje sume političnega vmešavanja v delo policije, je namreč ugotovila nesporno vmešavanje politike v delo policije, razgradnjo Nacionalnega preiskovalnega urada, kadrovske čistke in kadrovanje po načelu "važno, da je naš", so zapisali v sporočilu za javnost.

Zlato medaljo je prejel Janša, saj je po njihovem mnenju "glavni arhitekt političnih manipulacij, napadov na medije, kršitev ustave, posegov v delitev vej oblasti, ustrahovanja kritikov in neusmiljenega političnega kadrovanja, ki so nas v manj kot dveh letih pripeljale do prvega mesta v raziskavi Eurobarometra glede stanja demokracije v Evropi".

Na shodu so še poudarili, da se bodo v ponedeljek politične stranke, sodelujoče na prihajajočih državnozborskih volitvah, opredelile do 138 zahtev pobude Glas ljudstva, ki so jih prevzele januarja. V pobudi s tem želijo prispevati k boljši seznanjenosti volivcev o političnih opcijah.

