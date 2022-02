Diplomatska prizadevanja Zahoda primerjal s popuščanjem Hitlerju

Britanski obrambni minister Ben Wallace je diplomatska prizadevanja Zahoda za preprečitev ruske invazije nad Ukrajino primerjal s popuščanjem nacistični Nemčiji pred drugo svetovno vojno

Britanski obrambni minister Ben Wallace je diplomatska prizadevanja Zahoda za preprečitev ruske invazije nad Ukrajino primerjal s popuščanjem nacistični Nemčiji pred drugo svetovno vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Wallace je za britanski časnik Sunday Times dejal, da lahko ruski predsednik Vladimir Putin v Ukrajino "kadarkoli" pošlje svoje vojaške enote, in namignil na to, da določene zahodne države niso dovolj stroge do Moskve.

"Lahko se zgodi, da bo Putin preprosto odpoklical svoje tanke in bomo vsi odšli domov, vendar je s strani nekaterih na Zahodu v zraku čutiti vonj po Münchnu," je dejal Wallace.

S tem je namignil na münchenski sporazum iz leta 1938, s katerim je nacistična Nemčija dobila del Češkoslovaške, kar je bil neuspešen diplomatski poskus preprečitve velikega konflikta v Evropi pred začetkom druge svetovne vojne.

Različni zahodni voditelji medtem v upanju, da bodo Putina prepričali v umik vojaških sil, v zadnjih dneh nenehno potujejo v Moskvo in nazaj. "Zaskrbljujoče je, da se kljub obsežnemu povečanju diplomatskih prizadevanj tudi vojaška krepitev nadaljuje," je dejal Wallace.

Britanski konservativni poslanec Brandon Lewis je medtem danes zjutraj na televiziji na vprašanje o primerjavi z Münchnom odgovoril, da "primerjava z nacisti tukaj ni bistvena".

Wallace je "zgolj primerjal diplomatske poskuse pred drugo svetovno vojno z diplomatskimi poskusi, ki jih izvajamo zdaj", je Lewis dejal za televizijsko mrežo Sky News.

