V Italiji cepljenih 90 odstotkov starejših od 12 let

Necepljenih ostaja 5,3 milijona, od tega 1,4 milijona starejših od 50 let, za katere je cepljenje obvezno

© pixabay.com

V Italiji so med starejšimi od 12 let presegli 90-odstotni delež cepljenih proti covidu-19. Kot je včeraj sporočil minister za zdravje Roberto Speranza, je v tej starostni skupini z vsaj enim odmerkom cepljenih 91 odstotkov ljudi. Necepljenih ostaja 5,3 milijona, od tega 1,4 milijona starejših od 50 let, za katere je cepljenje obvezno.

V Italiji je cepljenje proti covidu-19 od 8. februarja obvezno za starejše od 50 let, ki jim v nasprotnem primeru grozi 100 evrov kazni.

Od torka bodo starejši od 50 let potrdilo o cepljenju ali prebolelosti v zadnjih šestih mesecih potrebovali tudi za prihod na delo. Glede na pričakovanja bi lahko zaradi tega več tisoč nasprotnikov cepljenja ne moglo opravljati dela.

Italija je sicer kot prva država v EU konec maja lani uvedla obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, nato pa je ukrep razširila tudi na učitelje in pripadnike varnostnih sil.

V nekaj italijanskih mestih so že v soboto potekali protesti proti ukrepom za zajezitev pandemije. Največ ljudi se je zbralo v Trstu in Torinu. Še en protestni shod je danes predviden tudi na območju antičnega rimskega stadiona Circus Maximus v Rimu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

-Ds1a-7Fhi0