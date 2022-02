Od danes je mogoče vlagati kandidature za volitve

Od danes lahko politične stranke določajo svoje kandidatne liste, volivci pa imajo možnost, da s podpisi izrazijo podporo posameznim listam

Predsednik LMŠ na volitvah leta 2018, ko je svoj glas oddal v Šmarci pri Kamniku

© Borut Krajnc

Po razpisu rednih državnozborskih volitev, ki bodo 24. aprila, danes začenjajo teči roki za njihovo izvedbo. Tako lahko politične stranke in volivci že predlagajo kandidate za poslance, kandidatne liste pa bo mogoče vlagati do 24. marca.

Predsednik republike Borut Pahor je namreč minuli teden za 24. april razpisal redne državnozborske volitve, za dan, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil, pa določil 14. februar.

Od danes tako lahko politične stranke določajo svoje kandidatne liste, volivci pa imajo možnost, da s podpisi izrazijo podporo posameznim listam. To lahko storijo na upravnih enotah, ki bodo v ta namen odprle posebna okenca, volivcem pa se za obisk upravne enote ne bo treba naročiti.

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 100 volivcev.

Tiste stranke in liste, ki bodo želele vstopiti v volilno tekmo, lahko to storijo do 24. marca do polnoči, ko se izteče rok za vložitev kandidatnih list. Še prej, do 9. marca, pa morajo organizatorji volilne kampanje odpreti posebne transakcijske račune, s katerih bodo poravnavali vse stroške volilne kampanje. Ta bo sicer uradno stekla 24. marca.

V volilno tekmo se sicer podajajo vse parlamentarne stranke, na prestop parlamentarnega praga pa bodo ciljale tudi nekatere zunajparlamentarne in nove stranke. Vse pospešeno nadaljujejo predvolilne aktivnosti, zaključujejo svoje kandidatne liste in dokončno potrjujejo volilne programe, s katerimi bodo tokrat nagovarjale volivce.