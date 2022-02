Vzpon skrajne desnice na regionalnih volitvah v Španiji

Vladajoči socialisti premierja Pedra Sancheza so na nedeljskih regionalnih volitvah v Kastilji in Leonu doživeli hud poraz

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Vladajoči socialisti (PSOE) premierja Pedra Sancheza so na nedeljskih regionalnih volitvah v Kastilji in Leonu doživeli hud poraz. Največ glasov je pričakovano pripadlo konservativni Ljudski stranki (PP), a na oblasti v regiji verjetno ne bo mogla ostati brez sodelovanja s skrajno desno populistično stranko Vox.

Slednja je dejanska zmagovalka nedeljskih volitev, saj je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sodeč po začasnih uradnih izidih bistveno okrepila svoj položaj v po površini največji španski regiji. Svoj rezultat s prejšnjih volitev je povečala s 5,5 na kar 17,6 odstotkov, kar ji bo v 81-članskem regionalnem parlamentu prineslo 13 sedežev, doslej je imela enega samega.

Socialisti so sodeč po izidih po preštetju okoli 95 odstotkov oddanih glasovnic prejeli dobrih 30 odstotkov podpore, kar zanje pomeni 28 poslanskih sedežev v regionalnem parlamentu v Valladolidu, slabih 200 kilometrov severozahodno od Madrida. Na volitvah leta 2019 so prejeli skoraj pet odstotnih točk več glasov in tako sedem poslanskih sedežev več, kar pa ni zadostovalo za oblikovanje vlade.

Konservativni premier Kastilje Alfonso Fernandez Manueco je predčasne volitve sklical decembra, potem ko je razpadla koalicija njegove PP z liberalno stranko Ciudadanos. Njegova stranka je sicer v nedeljo po dosedanjih izidih prejela slabih 32 odstotkih glasov in se tako v parlamentu okrepila s sedanjih 29 na 31 poslancev. Fernandez Manueco pa bo moral, če želi še naprej vladati, skleniti zavezništvo s skrajnimi populisti, saj velika koalicija PP in PSOE po poročanju dpa ni verjetna.

Pri stranki Vox so sicer že pred volitvami dali jasno vedeti, da - v primeru, da bo PP potrebovala njihovo podporo, da ostane na oblasti - ne bodo zadovoljni s tem, da to počnejo od zunaj, ampak bodo zahtevali vključitev v regionalno vlado.

Španija je močno decentralizirana država, njenih sedemnajst pokrajin uživa precejšnjo stopnjo avtonomije in samostojnosti. Pri regionalnih volitvah tako gre pogosto tudi za preizkus političnega utripa med Španci in barometer priljubljenosti vlade v Madridu.

Stranka Vox, ustanovljena leta 2014, je bila sprva obrobna sila v španski politiki, konec leta 2018 pa je povzročila večji političen pretres, ko je prvič vstopila v regionalni parlament v Andaluziji na jugu Španije.

Po državnozborskih volitvah skoraj leto dni pozneje je Vox postala tretja največja sila v španski politiki in njen nedeljski uspeh ni presenečenje. Regionalni vladi v Andaluziji in v Madridu, ki ju sicer vodi PP, Vox od zunaj podpira v zameno za politične koncesije.