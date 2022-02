Zaostrovanje napetosti: Ukrajina Rusijo poziva k srečanju v roku 48 ur

Rusija zavrača načrte o invaziji na Ukrajino, Zahod pa je prepričan, da se Moskva pripravlja na vojaško akcijo

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je Rusijo in druge ključne članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pozval k nujnemu srečanju.

© Wikimedia Commons

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je Rusijo in druge ključne članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pozval k nujnemu srečanju v roku 48 ur glede zaostrovanja napetosti na ukrajinsko-ruski meji. Dejal je, da Rusija ignorira formalne prošnje Kijeva, naj pojasni kopičenje svojih sil na meji, zato je potreben nov korak.

In ta "naslednji korak" je po njegovih besedah prošnja za srečanje v prihodnjih 48 urah, ki naj bi prineslo več "transparentnosti" glede ruskih načrtov v zvezi z Ukrajino, na svoji spletni strani poroča britanski BBC.

Rusija sicer zavrača kakršnekoli načrte o invaziji na sosednjo državo, a Zahod spričo kopičenja več kot 100.000 ruskih vojakov ob meji opozarja, da se Moskva očitno pripravlja na vojaško akcijo. Najostrejše pri tem so ZDA, ki so v zadnjih dneh ocenile, da bi se lahko napad na Ukrajino začel kadarkoli, morda še v tem tednu.

Več kot deset držav je svoje državljane že tudi pozvalo k čimprejšnjemu odhodu iz Ukrajine, nekatere so tudi odredile umik svojih diplomatov iz Kijeva. ZDA naj bi po poročanju CBS News pripravljale umik svojega celotnega osebja iz Kijeva v naslednjih 48 urah.

Po besedah Kulebe je Ukrajina v petek formalno zahtevala odgovore Rusije glede njenih namenov v skladu z dunajskim dokumentom, sklenjenim v okviru Ovseja, katerega članica je tudi Rusija.

Dunajski dokument iz leta 1990 od 57 članic Ovseja zahteva, da delijo informacije o svojih vojaških silah in se medsebojno obveščajo o večjih vojaških dejavnostih.

Poljsko predsedstvo Ovseju je v nedeljo tvitnilo, da so ga Estonija, Latvija in Litva v luči "nenavadnih vojaških aktivnosti" zaprosile za srečanje z Belorusijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, in sestanek je prav v skladu z dunajskim dokumentov sklican za danes.

V Ukrajini sicer deluje tudi opazovalna misija Ovseja, ki je v nedeljo sporočila, da kljub odhodu predstavnikov nekaterih držav nadaljuje delo v skladu s svojim mandatom. Njeni člani so trenutno razporejeni v desetih mestih po državi.

K odhodu svojih predstavnikov v misiji so v okviru poziva vsem svojim državljanom, naj zapustijo Ukrajino, med drugim pozvale ZDA.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer kritiziral "paniko", ki se ustvarja na Zahodu in vztrajal, da zaenkrat ni videl nobenih dokazov o tem, da Rusija dejansko načrtuje skorajšnjo invazijo na njegovo državo.

Zelenski je v nedeljo tudi skoraj eno uro govoril po telefonu z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, s katerim sta se strinjala, da je pomembno vztrajati na poti diplomacije in odvračanja. Zelenski je Bidna tudi povabil na obisk v Ukrajino. Pred tem je Biden v soboto po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a brez konkretnega rezultata.

