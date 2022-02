»Ne gre le za še več znanstvenih napovedi o prihodnosti«

Tveganja v boju proti podnebnim spremembam še nikoli niso bila tako visoka, kot so zdaj, opozarjajo znanstveniki

Namen srečanja 200 držav je dokončanje poročila o vplivih na podnebje, ki bo javnosti predstavljen konec meseca

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Tveganja v boju proti podnebnim spremembam še nikoli niso bila tako visoka, kot so zdaj, je na ponedeljkovem srečanju skoraj 200 držav dejal prvi mož Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) Hoesung Lee. Namen srečanja je dokončanje poročila o vplivih na podnebje, ki bo javnosti predstavljen konec meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Potreba po poročilu Delovne skupine 2 še nikoli ni bila tako velika, saj tveganja še nikoli niso bila tako visoka," je prek spletnega video prenosa zbranim dejal Lee.

"Izumiranje vrst, propadanje ekosistemov, bolezni, ki jih prenašajo komarji, smrtonosna vročina, pomanjkanje vode in manjše količine pridelkov so se zaradi naraščajočih temperatur že opazno poslabšali. Samo v zadnjem letu so na štirih celinah zabeležili veliko poplav, vročinskih valov in gozdnih požarov brez primere," so me drugim izpostavili na panelu. 40-stranski povzetek poročila za oblikovalce politik, dolgega več tisoč strani, bo objavljen 28. februarja.

"Ne gre le za še več znanstvenih napovedi o prihodnosti," je pred dvotedenskim plenarnim zasedanjem za AFP dejala direktorica za podnebno in energetsko politiko pri Združenju zaskrbljenih znanstvenikov (UCS) Rachel Cleetus. "Gre za ekstremne dogodke in počasi nastajajoče nesreče, ki jih ljudje doživljajo prav zdaj," je opozorila.

"Gre za ekstremne dogodke in počasi nastajajoče nesreče, ki jih ljudje doživljajo prav zdaj."



Rachel Cleetus,

Združenja zaskrbljenih znanstvenikov (UCS)

V poročilu bo poudarjena tudi nujna potreba po "prilagajanju", kar v jeziku podnebnih sprememb pomeni pripravo na uničujoče posledice, ki se jim ni več mogoče izogniti, je razvidno iz zgodnjega osnutka poročila iz leta 2021, v katerega so vpogled dobili pri AFP.

Februarsko poročilo bo najverjetneje izpostavilo tudi večanje neenakosti med regijami na račun podnebnih sprememb, prav tako pa naj bi poudarilo nevarne "točke preloma", temperaturne mejnike za nepovratne in potencialno katastrofalne spremembe, navaja AFP.

"Rast podnebnih vplivov močno presega naša prizadevanja za prilagajanje nanje."



Inger Andersen,

vodja programa Združenih narodov za okolje

"Rast podnebnih vplivov močno presega naša prizadevanja za prilagajanje nanje," je poudarila vodja programa Združenih narodov za okolje Inger Andersen. Pri tem je opozorila, da bi lahko podnebne spremembe postale glavni dejavnik izumrtja živalskih in rastlinskih vrst.

Gre za nadaljevanje avgusta lani objavljenega poročila IPCC, v katerem je bilo ugotovljeno, da povprečna globalna temperatura ozračja že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija. Ocene IPCC so namreč razdeljene na tri dele, vsak od njih pa ima svojo prostovoljno delovno skupino, ki jo sestavlja več sto znanstvenikov, še pojasnjuje AFP.

00_0udBrw_w