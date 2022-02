Katere stranke so podprle zahteve civilne družbe?

Do 138 zahtev za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi, ki so jih oblikovali v pobudi Glas ljudstva, se je opredelilo deset strank

Tiste politične stranke, ki so se odzvale na poziv iniciative Glas ljudstva, se strinjajo z veliko večino zahtev pobude, ki pod svojim okriljem združuje več kot sto organizacij civilne družbe

© Janez Zalaznik

Do 138 zahtev za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi, ki so jih oblikovali v pobudi Glas ljudstva, se je opredelilo deset strank. Tiste, ki so se odzvale, se strinjajo z veliko večino zahtev pobude, ki pod svojim okriljem združuje več kot sto organizacij civilne družbe, so povedali na predstavitvi.

V pobudi Glas ljudstva so sredi januarja na politične stranke, sodelujoče na prihajajočih državnozborskih volitvah, naslovili 138 zahtev z 11 področij in jih pozvali, da se do njih opredelijo. Med drugim zadevajo dostojno delo in socialne pravice za vse, globalno pravičnost, dostopnost stanovanj, vladavino prava in človekove pravice, več demokracije in reformo političnega sistema, svobodo medijev in kulture, pravični podnebni prehod in zaščito narave, trajnostno gospodarstvo in javne storitve, razvoj izobraževanja in znanosti, dostopno javno zdravstvo in zeleno infrastrukturo.

Na pobudo civilne družbe se je odzvalo deset strank, med njimi šest parlamentarnih. Kot je na predstavitvi na Trgu Republike v Ljubljani poudaril Jaša Jenull, predstavnik Protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, so stranke, ki so se odzvale, podprle kar 77 od skupno 138 zahtev, ki so jih oblikovali v pobudi Glas ljudstva.

"To je tudi za nas potrditev, da so bile zahteve smotrne in argumentirano predstavljene in pričakujemo, da se po volitvah na teh področjih začnejo dogajati spremembe," je poudaril.

"Ker mi nismo le številke, smo ljudje!"

© Janez Zalaznik

Od skupno 77 zahtev jih je dvanajst takšnih, ki so jih v Glasu ljudstva opredelili kot prednostne in bi jih bilo po oceni predlagateljev nujno uresničiti še v letošnjem letu, pritrdile pa so jim tudi stranke, ki so svoja stališča javno predstavile, in sicer parlamentarne LMŠ, SD, SAB in Levica ter zunajparlamentarne LDS, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Dobra država. Do zahtev se še niso opredelili v Gibanju Svoboda Roberta Goloba.

Od skupno 77 zahtev jih je dvanajst takšnih, ki so jih v Glasu ljudstva opredelili kot prednostne in bi jih bilo po oceni predlagateljev nujno uresničiti še v letošnjem letu, pritrdile pa so jim tudi stranke, ki so svoja stališča javno predstavile, in sicer parlamentarne LMŠ, SD, SAB in Levica ter zunajparlamentarne LDS, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Dobra država. Do zahtev se še niso opredelili v Gibanju Svoboda Roberta Goloba.

Poleg tega, da se mora Slovenija zavezati k ciljem Pariškega podnebnega sporazuma so se v sodelujočih strankah strinjali, da je treba odpraviti vsa škodljiva določila in posledice protikoronske zakonodaje, nadalje zagotoviti takojšnje investicije v učinkovit in dostopen javni promet in neodvisnost programskega in nadzornega sveta RTV.

Vse stranke podpirajo tudi takojšnjo preiskavo zlorab na Telekomu Slovenije in sankcioniranje krivcev, zakonsko zaščito žvižgačev, zavezo glede opustitve rabe premoga do leta 2030, povečanje košarice zdravstvenega zavarovanja, nujne zakonske spremembe na področju okolja in narave. Stranke podpirajo tudi zahtevo, da se izobraževalni sistem loči od politike, Cerkve in zunanjih interesov, s takojšnjo odpravo finančnih ovir za tuje študente ter z zvišanjem pokojnin.

Med strankami, ki se niso odzvale na zahteve pobude Glas ljudstva, so parlamentarne SDS, NSi, Konkretno in SNS. V pobudi vseeno upajo, da se bodo stranke koalicije odzvale na njihove zahteve.

Med strankami, ki se niso odzvale na zahteve pobude Glas ljudstva, so parlamentarne SDS, NSi, Konkretno in SNS.

Pobuda Glas ljudstva sicer združuje več kot 1800 aktivnih posameznikov in več kot 100 organizacij civilne družbe, med drugim Greenpeace Slovenija, Transparency International Slovenija, Amnesty International Slovenija, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Sindikat novinarjev Slovenije, Slovenska filantropija, Sindikat Mladi plus, Inštitut 8. marec in Umanotera.

Več o pobudi iniciative Glas ljudstva lahko preberete na njihovi uradni spletni strani.

2oq4KgXivNY

3JJMnuLIwGI