SD: »Uvedba obveznega cepljenja bi naredila več škode kot koristi«

SD s pobudo za ukinitev pogoja PCT v večini dejavnosti, v stranki obenem menijo, da bi moralo cepljenje proti covidu-19 ostati prostovoljno

Dejan Židan, poslanec SD, na tiskovni konferenci na Trgu republike v Ljubljani

Poslanec SD Dejan Židan je na vlado naslovil poslansko pobudo za ukinitev pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) povsod, razen v zdravstvu in socialnem varstvu. Prav tako predlaga ukinitev karantene ob tveganih stikih z okuženimi s koronavirusom v sedanji obliki ter prostovoljno izbiro glede uporabe zaščitnih mask in samotestiranja.

Po besedah Židana je covid-19 postala bolezen, s katero bomo morali znati živeti, kot smo živeli pred epidemijo. "Prišel je čas za sprostitev, za normalno življenje," je dejal v izjavi za medije.

Ob naštetih ukrepih po njegovih besedah v SD tako predlagajo tudi ukinitev masovnega testiranja na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi. Hkrati pa bi morali biti državljanom ves čas na stroške države dostopni hitri testi za samotestiranje, je poudaril. Testiranje posameznika pa v SD zagovarjajo v primerih, ko tako ocenijo zdravstveni delavci.

Vlado pozivajo, naj z državljani komunicira na spoštljiv način, s poudarki na preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 in o pomenu cepljenja proti covidu-19.

Stališče SD je, da bi moralo cepljenje proti covidu-19 ostati prostovoljno, saj bi uvedba obveznega cepljenja naredila več škode kot koristi, je dodal Židan. Ob tem je pozval, naj osebe z znaki respiratornih obolenj in v primeru slabega počutja ostanejo doma, dokler imajo simptome bolezni.

Na vprašanje glede možnega novega vala epidemije v jeseni, je odgovoril, da bi v tem primeru zagovarjal izvajanje vseh ukrepov, ki bi jih predlagali epidemiologi, saj slednji o epidemiji vedo največ.

Medicinska sestra Aleksandra Vasiljević je ocenila, da so zaradi epidemije covida-19 druge zdravstvene težave posameznikov postale drugotnega pomena. Obstoječi zdravstveni sistem ne deluje, je dejala.

Spomnila je, da so se zaradi covida-19 čakalne dobe še povečale, prav tako stiske ljudi, dostopnost posameznikov do zdravstvenega sistema pa se je zmanjšala.

Ob tem je vlado pozvala, naj nemudoma omogoči nemoteno delovanje zdravstvenega sistema. Po njenih besedah zdravstveni delavci želijo, da so v ospredju potrebe bolnikov.

Predsednik sveta stranke SD za zdravstvo Branko Gabrovec je pojasnil, da so v SD pripravili obsežen in celovit program zdravstvene posodobitve, ki se dotika predvsem dostopnosti sistema.

Spomnil je, da v Sloveniji več kot 100.000 oseb nima izbranega osebnega zdravnika. Ob tem se bodo po njegovih besedah v SD zavzemali tudi za dostop do prvega specialističnega pregleda v 30 dneh in krajšanje čakalnih vrst. Priložnosti za izboljšave med drugim vidijo v boljši organizaciji in upravljanju zdravstvenega sistema.

