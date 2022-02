Zavrnitev tožbe proti časopisu

Ameriški zvezni sodnik iz New Yorka Jed Rakoff je napovedal zavrnitev tožbe nekdanje podpredsedniške kandidatke ZDA Sarah Palin proti časniku New York Times zaradi obrekovanja

Sarah Palin NYT toži zaradi komentarja, ki jo je povezal s strelskim napadom v Arizoni leta 2011, v katerem je bila ranjena demokratska kongresnica Gabby Giffords.

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški zvezni sodnik iz New Yorka Jed Rakoff je napovedal zavrnitev tožbe nekdanje podpredsedniške kandidatke ZDA Sarah Palin proti časniku New York Times zaradi obrekovanja. Palin NYT toži zaradi komentarja, ki jo je povezal s strelskim napadom v Arizoni leta 2011, v katerem je bila ranjena demokratska kongresnica Gabby Giffords.

Palin je časopis in nekdanjega urednika uredniške strani Jamesa Benneta tožila zaradi uredniškega komentarja leta 2017 z naslovom Ameriška smrtonosna politika. Objavljen je bil na dan, ko je strelec napadel republikanske kongresnike v Alexandrii v Virginiji in med drugim hudo ranil kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa. Strelec je bil podpornik levega senatorja Bernarda Sandersa.

Uredniški komentar je bil namenjen pozivu politikom, naj nekaj naredijo glede orožja, in je med drugim povezal strelski napad v Arizoni leta 2011 z zemljevidom tarč, ki ga je objavil odbor za politično akcijo Palin in na katerem je bila tudi zvezna kongresnica Giffords. Časnik je kasneje objavil dva popravka tega komentarja, vendar to Palin ni zadostovalo.

Sodnik Rakoff je v ponedeljek dejal, da bo tožbo zavrnil oziroma jo razveljavil, čeprav porota medtem o njej že odloča. Poroti, ki za njegovo odločitev ne ve, bo pustil, da konča delo, vendar bo nato tožbo razveljavil, saj odvetniki Palin niso dokazali, da je časopis objavil zavestno laž oziroma ravnal malomarno, je pojasnil.

Palin je časopis in nekdanjega urednika uredniške strani Jamesa Benneta tožila zaradi uredniškega komentarja leta 2017 z naslovom Ameriška smrtonosna politika. Objavljen je bil na dan, ko je strelec napadel republikanske kongresnike v Alexandrii v Virginiji in med drugim hudo ranil kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa. Strelec je bil podpornik levega senatorja Bernarda Sandersa.

Rakoff se sklicuje na precedenčni primer vrhovnega sodišča ZDA iz leta 1967 v podobni tožbi policijskega komisarja mesta Montgomery v Alabami proti New York Timesu, ki je takrat sklenilo, da morajo javne osebnosti dokazati "zloben namen", če hočejo tožiti zaradi obrekovanja.

Rakoff je poudaril, da se o tem precedenčnem primeru sicer lahko javna razpravlja, vendar pa ni njegova naloga, da ga spremeni.

Že nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je namreč to želel spremeniti, da bi lahko tožil medije, in dva konservativna člana vrhovnega sodišča sta kolege takrat pozvala, naj ponovno odločajo o njem.

Palin je tožbo vložila ravno s tem namenom in Rakoff je v ponedeljek predvidel, da bo po njegovi razveljavitvi primera zagotovo sledila pritožba, o kateri bo nato odločalo najprej prizivno nato pa morda še vrhovno sodišče ZDA.

Država New York je sicer leta 2020 sprejela zakon, po katerem je precedenčni primer iz leta 1967 uzakonjen in tožbe, kot je tožba Palin, niso možne, vendar gre tu za državni in ne zvezni zakon.

Nekdanja guvernerka Aljaske Palin je vzbudila veliko pozornosti v New Yorku tudi posredno, saj je, medtem ko je bila okužena z novim koronavirusom, hodila po newyorških restavracijah brez maske in s tem kršila državne in mestne ukrepe proti širjenju pandemije.

IU72J0ZCEWI

1NUfqKZ-Pi8

2aQMGdvyDhU

5e4jI2LsCTY