»Globoko sem zaskrbljen zaradi morebitnega vojaškega spopada v Evropi«

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja ukrajinske krize

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v ponedeljek izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja ukrajinske krize.

© Jean-Marc Ferré / Flickr

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v ponedeljek izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja ukrajinske krize. Znova je odločno pozval k diplomatski rešitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Globoko sem zaskrbljen zaradi zaostrenih razmer in vse večjih špekulacij o morebitnem vojaškem spopadu v Evropi," je dejal Guterres.

"Cena človeškega trpljenja, uničenja in škode evropski in svetovni varnosti je previsoka, da bi sploh lahko razmišljali o tem. Ne moremo sprejeti niti možnosti takšne katastrofalne konfrontacije," je opozoril generalni sekretar ZN, ki se je pred tem pogovarjal z zunanjimi ministroma Rusije in Ukrajine.

"Cena človeškega trpljenja, uničenja in škode evropski in svetovni varnosti je previsoka, da bi sploh lahko razmišljali o tem. Ne moremo sprejeti niti možnosti takšne katastrofalne konfrontacije."



Antonio Guterres

V pogovoru z obema je ponovil, da ni alternative diplomaciji, in pozdravil vsa nedavna diplomatska prizadevanje ter se zavzel za njihovo nadaljevanje, pri čemer so pripravljeni pomagati tudi ZN. "V iskanju mirne rešitve bomo obrnili vsak kamen," je zagotovil Guterres.

ZDA že več tednov opozarjajo, da Rusija na ukrajinski meji kopiči vojsko, zbrala naj bi že že več kot 130.000 vojakov, in svarijo pred rusko invazijo na Ukrajino. Rusija tovrstne trditve vztrajno zavrača.

N_nxuQpFweQ

AA9bmKRaUtM