ZDA: »Ameriški državljani naj nemudoma zapustijo Belorusijo«

State Department državljane ZDA poziva k odhodu iz Belorusije zaradi povečanja ruskih vojaških aktivnosti blizu meje z Ukrajino

Ameriški State Department je v ponedeljek pozval državljane ZDA, naj nemudoma zapustijo Belorusijo. Kot so ocenili v Washingtonu, so razmere v Belorusiji nepredvidljive zaradi povečanja ruskih vojaških aktivnosti blizu meje z Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Državljani ZDA v Belorusiji bi morali nemudoma oditi s komercialnimi ali zasebnimi sredstvi," je pozval State Department. Pred tem je ameriška vlada svojim državljanom le svetovala, naj redno preverjajo načrte za odhod iz države v nujnih primerih, medtem ko je potovanja v Belorusijo odsvetovala.

State Department je spremenil tudi nasvete za potovanja v Moldavijo, še eno državo, ki meji na Ukrajino. Belorusija, Moldavija in Ukrajina ležijo med vzhodnoevropskimi državami članicami Nata in Rusijo. Predvsem ZDA že tedne svarijo pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino, kar Moskva vztrajno zanika.

ZDA so sicer že pred tem svoje državljane pozvale, naj nemudoma zapustijo Ukrajino. Odločile so se tudi za umik velikega dela svojih diplomatskih uslužbencev v Kijevu in odredile odhod njihovih družinskih članov. V ponedeljek so nato zaradi "dramatične pospešitve" kopičenja ruskih sil na ukrajinski meji napovedale začasno selitev veleposlaništva iz Kijeva v zahodno ukrajinsko mesto Lvov.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v pogovoru za France24 medtem v ponedeljek zvečer znova izrazil zaskrbljenost zaradi morebitne ruske invazije na Ukrajino že v tem tednu.

"Vse, kar vidimo v zvezi z razporeditvijo ruskih sil okoli Ukrajine (...), nas vodi do tega zaključka," je dejal. Hkrati je poudaril, da "diplomatska pot ostaja odprta". "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi Rusijo prepričali, da ubere diplomatsko pot, pot dialoga, s katero bi miroljubno premostili morebitne razlike," je še dejal Blinken.

Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

ZDA so v ponedeljek tudi sporočile, da ne verjamejo, da je ruski predsedmik Vladimir Putin že sprejel "dokončno odločitev" o invaziji na Ukrajino. Hkrati so v Washingtonu dodali, da se to lahko zgodi "z malo ali brez opozorila" v naprej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je v zvezi z morebitno rusko invazijo na Ukrajino dejal, da "še vedno ne verjamemo, da je bila sprejeta kakršnakoli končna odločitev". Dodal je, da se lahko vojaška akcija zgodi kadarkoli.

Tudi tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je dejal, da ZDA na rusko-ukrajinski meji niso opazile "otipljivih znakov umiritve razmer". Dodal je, da v Washingtonu še naprej verjamemo v diplomacijo. "Verjamemo, da še vedno ostaja možnost za rešitev z dialogom in diplomacijo," je dejal novinarjem.

