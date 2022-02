Kanadska vlada protestnikom: »Bili ste opozorjeni«

Izredna pooblastila policiji dovoljujejo, da protestnike odstrani, obenem pa jim lahko zamrznejo bančne račune in prekinejo zavarovanje vozila

Kanadski premier Justin Trudeau je v ponedeljek proti protestnikom, ki so zaprli državno mejo z ZDA in blokirali prestolnico Ottawo zaradi nasprotovanja protikoronskim ukrepom in obveznemu cepljenju proti covidu-19, uporabil izredna zakonska pooblastila, ki policiji dovoljujejo, da jih odstrani.

Zakon o izrednih pooblastilih daje vladi posebna pooblastila za ponovno vzpostavitev javnega reda in miru. Trudeau je sicer napovedal, da vojske ne bo uporabil, ampak bodo tovornjakarje in njihova vozila odstranjevali policisti. Poleg tega bodo protestnikom lahko zamrznili bančne račune, tako poslovne kot osebne.

"Bili ste opozorjeni. Če bo vaš tovornjak uporabljen v blokadi, bo vaš poslovni račun zamrznjen, vaše zavarovanje vozila pa prekinjeno," je sporočila Trudeaujeva namestnica in finančna ministrica Chrystia Freeland. Napovedala je tudi zamrznitev računov, preko katerih se zbirajo sredstva v podporo protestnikom.

Trudeau je sicer zagotovil, da bodo izredni ukrepi časovno omejeni, razumni in sorazmerni. "Te blokade so nezakonite in, če v njih še vedno sodelujete, je sedaj napočil čas, da greste domov," je sporočil po srečanju z voditelji kanadskih provinc.

Protestniki s svojimi tovornjaki že več kot dva tedna blokirajo ulice Ottawe in motijo prebivalce z nenehnim hupanjem in drugim hrupom, s katerim opozarjajo nase in na svoje stališče, da so ukrepi proti pandemiji, kot sta obvezno cepljenje ali karantena pri prehajanju državne meje, pretirani.

Kanadska policija je v nedeljo in ponedeljek odstranila blokado največjega mejnega prehoda čez most Ambassador med Windsorjem in ameriškim Detroitom, v ponedeljek pa se je prehod, preko katerega poteka 25 odstotkov trgovine med državama, spet odprl. Blokada mostu je škodovala predvsem avtomobilski industriji na obeh straneh meje.

Protestniki so ovirali tudi druge mejne prehode med državama, s katerih jih sedaj prav tako odstranjujejo.

Kanadski državljani sicer niso navdušeni nad strogimi ukrepi proti pandemiji, ki pa v njihovi državi ni bila tako uničujoča kot v ZDA. Velika večina prebivalcev se je cepila, tudi več kot 90 odstotkov voznikov tovornjakov. Zato protest ni zajel več kot po nekaj sto ali nekaj tisoč ljudi ob različnih dnevih.

Protest je spravil v težave kanadske konservativce, ki bi želeli, a ga niso niso mogli izkoristiti za napade na Trudeaujevo vlado, saj bi s tem podprli nasprotovanje ukrepom proti pandemiji v slogu ameriških republikancev, česar pa nočejo.

Nekaj republikancev na čelu z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom medtem odkrito podpira protestnike in senator iz Teksasa Ted Cruz si jih želi tudi v ZDA, čeprav so ameriški ukrepi proti pandemiji veliko milejši kot kanadski.

Konservativni premier kanadske province Ontario Doug Ford je izredne ukrepe podprl z besedami, da Kanada sedaj potrebuje zakon in red. Po drugi strani pa je napovedal, da v Ontariu potrdila o cepljenju proti covidu-19 od 1. marca ne bodo več potrebna. Brez potrdil zdaj ni mogoče v restavracije, telovadnice, na športne in druge prireditve.

Ford je dejal, da je velika večina ljudi že cepljenih, pandemija z različico omikron pa se je unesla. "Ta ukrep sprejemamo, ker je sedaj varno. Ne sprejemamo ga zaradi protestov, ampak kljub protestom," je dejal.

Premier Quebeca Francois Legault je medtem ocenil, da izredni ukrepi ne bodo pomagali k umiritvi strasti. "Mislim, da je potrebna previdnost," je dejal po srečanju s Trudeaujem, preden je premier uveljavil izredna pooblastila.

