Onesnaževanje rek s farmacevtskimi izdelki grožnja svetovnemu zdravju

Raziskovalci so v okviru študije vzeli vzorce iz 1052 testnih točk v 104 državah. V več kot četrtini od 258 vzorčenih rek so odkrili prisotne t. i. aktivne farmacevtske učinkovine.

Onesnaževanje rek z zdravili in farmacevtskimi izdelki predstavlja grožnjo okolju in svetovnemu zdravju, v poročilu ugotavljajo raziskovalci britanske univerze v Yorku. Med najbolj onesnaženimi so bile reke v Pakistanu, Boliviji in Etiopiji, medtem ko so se najbolje odrezale reke Islandije, Norveške in amazonskega pragozda.

Raziskovalci so v okviru študije vzeli vzorce iz 1052 testnih točk v 104 državah. V več kot četrtini od 258 vzorčenih rek so odkrili prisotne t. i. aktivne farmacevtske učinkovine. Te so bile na ravneh, ki so nevarne vodnim organizmom, izhaja iz povzetka poročila, objavljenega na spletni strani znanstvene revije Proceedings of the National Academy of Sciences journal.

Najbolj onesnažena testirna mesta so bila večinoma v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ter na območjih z odlaganjem odpadnih voda, slabim upravljanjem odpadnih voda in farmacevtsko proizvodnjo.

"Običajno se zgodi, da zaužijemo te kemikalije, ki imajo na nas želene učinke, nato pa zapustijo naše telo," je za britanski BBC News povedal vodja raziskave John Wilkinson. "Zdaj vemo, da tudi najsodobnejše čistilne naprave niso v celoti sposobne razgraditi teh spojin preden pridejo v reke ali jezera," je pojasnil.

V vodi so najpogosteje odkrili zdravila kot so karbamazepin, ki se uporablja za zdravljenje epilepsije in živčnih bolezni, ter metformin, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni, ugotovitve poročila povzema BBC. Prav tako sta bila med pogosto odkritimi sestavinami tudi nikotin in kofein.

Vodna ekologinja z britanske univerze Hertfordshire Veronica Edmonds-Brown je za BBC poudarila, da se bodo razmere le še poslabšale, "saj vse bolj uporabljamo farmakološke rešitve za vse bolezni, tako telesne kot duševne."

Poročilo obenem navaja, da bi lahko povečana prisotnost antibiotikov v rekah povzročila razvoj odpornejših bakterij, kar bi škodovalo učinkovitosti zdravil in na koncu predstavljalo "globalno grožnjo okolju in svetovnemu zdravju".