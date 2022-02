1,4 milijona otrokom grozi akutna podhranjenost

V Somaliji je na robu preživetja 4,1 milijona prebivalcev

Predstavnica Unicefa Angela Kearney je opozorila, da so številke letos v Somaliji precej visoke in če nujni ukrepi ne bodo sprejeti, je v smrtni nevarnosti na tisoče otrok

© David Mutua / flickr.com

V Somaliji zaradi dolgotrajne suše 1,4 milijona otrokom grozi akutna podhranjenost, v državi pa je na robu preživetja 4,1 milijona prebivalcev, opozarja Unicef. Do konca marca ta organizacija ZN nujno potrebuje 7 milijonov ameriških dolarjev (6,1 milijona evrov) za nakup terapevtske hrane za zdravljenje hudo akutno podhranjenih otrok.

Najnovejše ocene prehranske varnosti v Somaliji, objavljene prejšnji teden, kažejo, da bi lahko četrtina od 1,4 milijona otrok, ki jim grozi podhranjenost, trpela zaradi hujše oblike akutne podhranjenosti, ki lahko povzroči smrt, so sporočili iz Unicef Slovenija.

"Številke, ki jih vidimo letos, so precej visoke in če ne sprejmemo nujnih ukrepov, je na tisoče otrok v nevarnosti, da umrejo," je opozorila predstavnica Unicefa Angela Kearney.

Zadnje tri deževne sezone niso prinesle težko pričakovanih padavin, zaradi dolgotrajne suše in nenehnih konfliktov pa četrtina prebivalstva potrebuje takojšnjo pomoč v hrani. Brez povečanja obsega nudenja pomoči bi se lahko razmere do junija letos še poslabšale, opozarja Unicef.

Pri tem dodaja, da so med najranljivejšimi pašne skupnosti. Kritično pomanjkanje vode za ljudi in živino je mnoge družine prisililo k selitvi v mesta in primestna naselja. Od novembra lani so se cene vode na nekaterih najbolj prizadetih območjih države podražile kar za 72 odstotkov. Že pred kriznimi razmerami je bilo zaradi konfliktov in podnebnih sprememb razseljenih 2,9 milijona ljudi.

Čeprav je obsežna humanitarna podpora vlade in drugih partnerjev od julija lani v veliki meri ublažila razsežnosti krize, pa bo predvidena zmerna količina padavin v naslednjem deževnem obdobju (od aprila do junija) verjetno še poslabšala prehranske razmere.

Kot opozarja Unicef, do konca marca nujno potrebuje 7 milijonov ameriških dolarjev za nakup terapevtske hrane; morebitna prekinitev dobave pomoči bi lahko od junija dalje povzročila resno pomanjkanje terapevtske hrane v državi in ogrozila življenja več kot 100.000 najranljivejših otrok.

Prek programa mesečnih darovalcev Staršev otrok sveta najranljivejšim otrokom, tudi v Somaliji, pomaga tudi Unicef Slovenija.

