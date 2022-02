Kandidat za generalnega sekretarja ŠOS obtožen spolnega nadlegovanja

Primerni študentski vodje?

Na skrivnostni razpis za predsednika in generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je 1. februarja za vsako od mest prispela po ena prijava. Na položaj predsednice se je prijavila Marike Grubar, na položaj generalnega sekretarja Rok Petrič. Predsedstvo ŠOS je oba kandidata predlaga v imenovanje skupščini ŠOS. Razpisa javnost ni zaznala, saj se je na spletni strani ŠOS skrival za dvema podzavihkoma, poleg tega se poraja dvom o primernosti kandidata Roka Petriča. Vpleten je bil namreč v incident na Filozofski fakulteti, kjer je bil obtožen spolnega nadlegovanja študentk.

Oktobra 2016 sta bila med študentskimi volitvami na Filozofski fakulteti kršena javni red in mir, poleg tega je pet študentk Filozofske fakultete prijavilo spolno nadlegovanje, med njimi je bila tudi Marike Grubar. Študentke so zaradi nadlegovanja s seksističnimi izrazi, zasledovanja in dotikanja ovadile dva študenta Fakultete za družbene vede. Eden izmed njiju je bil takratni vodja resorja za obštudijsko dejavnost ŠOU v Ljubljani Rok Petrič, ki pa se na obtožbe ni odzval. Nadlegovanje se je dogajalo na dan volitev, ko so dekleta po fakulteti delila letake in študente nagovarjala, naj glasujejo za Združeno listo študentskih ekip, katere podpornice so. Čeprav so ovadile le dva izstopajoče napadalna študenta, je bilo nadlegovalcev več, potrdila pa so, da so spadali v dve študentski skupini, Povezani in Modro za študente. Poleg tega je Rok Petrič v preteklosti sodeloval s skrajnim Društvom za promocijo tradicionalnih vrednot. Petrič je temu društvu kot zastopnik Študentskega društva Utrip omogočil izvedbo delavnic o pomenu kulturne dediščine.

Na vprašanje o primernosti kandidature Roka Petriča za položaj generalnega sekretarja je ŠOS odgovoril: »Oba kandidata, ki sta oddala kandidaturi, sta izpolnjevala pogoje, določene z razpisom. Z navedbami poslank, ki jih omenjate, nismo seznanjeni in jih ne moremo komentirati, bi pa tovrstne očitke želeli slišati. Dolgoletna praksa kandidatov za predsednika in generalnega sekretarja ŠOS je, da se pred izvedbo Skupščine ŠOS predstavita posameznim zborom študentskih organizacij ter svetnikom študentskih klubov, zato verjamemo, da bodo morebitni zadržki razčiščeni še pred izvedbo skupščine.« Uradno bosta kandidata svoji mesti zasedla na naslednji seji ŠOS-a, ki bo predvidoma potekala 23. februarja.

Nedvomno je treba študentske skupnosti narediti varne, vsi ljudje na položaju pa bi morali biti študentom za zgled. Veronika Tržan, poslanka opozicijske stranke Zagon, je povedala, da si na sejo ŠOS-a ne bo upala, če bo tam Rok Petrič, saj se boji biti v njegovi bližini.

Petrič je v izjavi za Dnevnik napisal: »Živimo v obdobju nestrpnosti, nepotrpežljivosti in obsojanj. Če nas je kaj naučila kriza, je čas, da si dovolimo slišati, predvsem pa poskušamo drug drugega razumeti.« Zaključil je s prisego prizadevanja za boljši študentski jutri, svojih dejanj pa konkretno ni komentiral.