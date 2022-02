Stroka za odpravo pogoja PCT v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah

O sproščanju ukrepov bo morala odločati še vlada

Zdravstvena stroka je na današnjem posvetu o aktualnih epidemioloških razmerah začrtala smer postopnega sproščanja ukrepov za zajezitev širjenje novega koronavirusa. Predlagala je odpravo pogoja PCT v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah, je sporočila vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar. O tem mora sicer še odločati vlada.

Kot je na novinarski konferenci po koncu posveta sporočil minister za zdravje Janez Poklukar, so danes govorili o postopnem sproščanju pogoja preboleli, cepljeni testirani (PCT), postopnem ukinjanju testiranja ter spremenjenih protokolih na smučiščih, javnem prevozu in v gostinskih lokalih.

Logar je povedala, da bo strokovna skupina za covid-19 vladi predlagala odpravo pogoja PCT za dejavnosti, v katerih je zaradi kratkotrajnih stikov tveganje za prenos okužbe razmeroma majhno - v dejavnosti trgovine, na upravnih enotah, bankah, poštah, bencinskih servisih.

Predlagajo pa ohranitev pogoja maksimalnega števila ljudi, ki so lahko istočasno v določenem prostoru, še vedno je tudi pomembno, da se ohranjajo splošni higienski ukrepi, kot so nošenje mask v zaprtih prostorih, vzdrževanje razdalje, razkuževanje rok, higiena kašlja, prezračevanje ter delo od doma. Na posvetu so po njenih besedah tudi poudarili, da je še vedno pomembno spoštovati osnovno načelo, da če smo bolni, ostanemo doma in s tem preprečimo širjenje okužbe.

Strokovna skupina bo predlagala tudi nekatere spremembe pri delovanju drugih dejavnosti, kot so kongresna in sejemska, je napovedala. V gostinstvu bodo predlagali ukinitev pogojev PCT na zunanjih površinah gostinskih lokalov, ob ohranitvi omejitve števila gostov na terasah oz. vrtovih. Ukinjanja pogoja PCT v notranjosti lokalov za zdaj ne bodo predlagali.

"Vsa ta priporočila bom prenesel do vlade in verjamem, da lahko v naslednjih dneh s spreminjam odlokov številna relativno hitro udejanjimo," je napovedal minister in ob tem poudaril, da v središču ostajata zaščita najranljivejših in zdravstvenega sistema, predvsem v luči zasedenosti bolniški postelj s covidnimi bolniki.

"Vsa ta priporočila bom prenesel do vlade in verjamem, da lahko v naslednjih dneh s spreminjam odlokov številna relativno hitro udejanjimo."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Epidemiolog Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa je ocenil, da karantene, ki so odrejene osebam ob tveganih stikih z okuženimi s koronavirusom, glede na trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji po njegovih besedah niso več primeren ukrep, zato epidemiologi predlagajo njihovo ukinitev. Poklukar je napovedal, da bi se lahko odrejanje karanten predvidoma končalo v petek.

Med predlogi epidemiologov je po besedah Fafangla tudi zaustavitev epidemiološkega iskanja in obveščanja tveganih stikov s koronavirusom okuženih oseb, saj to "enostavno ne daje več rezultatov". Odgovornost za obveščanje stikov bo tako odslej v rokah okuženega posameznika.

Osebam, ki so bile v tveganem stiku z drugimi ljudmi iz skupnega gospodinjstva, epidemiologi sicer predlagajo, naj se sedem dni od datuma stika samotestirajo.

Skladno z zmanjševanjem števila okuženih v bolnišnicah predstavniki zdravstva sicer predvidevajo, da bi se k normalnemu izvajanju programov, ki so danes od 60- do 80-odstotno realizirani, po trenutnih projekcijah lahko vrnili po 10. marcu. Takrat naj bi bilo hospitaliziranih okoli 300 covidnih bolnikov, 80 od teh na oddelkih intenzivne terapije, je še povedal Poklukar.

Prav tako se po njegovih besedah predvidoma konec meseca končuje presejalno testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi, ki ga nekateri zaposleni trenutno izvajajo za izpolnjevanje obveznega pogoja PCT. Iz navedenega je torej razumeti, da predvidoma do konca meseca izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene ne bo več obvezno.

Ob postopnem ukinjanju pogoja PCT se bo postopno ukinjalo tudi brezplačno hitro testiranje, je napovedal. Mateja Logar je ob tem poudarila, da bo ob upadanju števila dnevno potrjenih okužb v prihodnosti za potrditev okužbe pri osebah s simptomi koronavirusa zopet treba opraviti PCR-testiranje.

Po njeni oceni je v Sloveniji trenutno še vedno sorazmerno veliko okuženih; medtem ko se krivulja števila potrjenih okužb med prebivalstvom spušča, je zasedenost bolniških postelj na platoju.

"O sproščanju ukrepov pa se lahko glede na nov karakter virusa, za katerega lahko sedaj že trdijo, da povzroča drugačno, blažjo obliko bolezni kot prejšnje različice, nekoliko drugače odločajo, kot bi se, če bi bila še vedno prevladujoča različica delta," je povedala Mateja Logar.

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ infektologinja Bojana Beović pa je napovedala, da v prihodnosti ni pričakovati novih različic koronavirusa, ki bi bile bolj kužne od različice omikron, ni pa še jasno, kaj se bo zgodilo s koronavirusovo sposobnostjo povzročanja bolezni.

f7PGBnD6y-Y