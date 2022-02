Tudi Nizozemska bo odpravila večino ukrepov

Maske so obvezne samo v javnem prometu in na letališčih.

© pixabay.com

Nizozemska bo do 25. februarja odpravila skoraj vse omejitve, povezane s covidom-19. Ob vse manj okužbah in hospitalizacijah bo v državi življenje ponovno "normalno", je danes dejal nizozemski zdravstveni minister Ernst Kuipers.

"Država se bo znova odprla," besede Kuipersa na tiskovni konferenci povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Bari, restavracije in nočni klubi se bodo vrnili na delovni čas pred pandemijo, medsebojna razdalja in zaščitne maske pa v večini krajev ne bodo več obvezne.

"Maske so obvezne samo v javnem prometu in na letališčih. Ohranjanje razdalje in nošenje maske ostaja smiselno, ni pa obvezno," je dodal minister.

Opozoril je, da pandemije sicer še "ni konec" in da morajo ranljivi ljudje še vedno ostati previdni.

Kuipers je januarja prevzel funkcijo zdravstvenega ministra kot del nove vlade premierja Marka Rutteja in hitro nakazal, da želi začeti vračati družbo v normalno stanje.

Nizozemska vlada je decembra po porastu okužb z različico koronavirusa omikron uvedla nekatere najstrožje omejitve v Evropi. Pred tem je v državi prišlo do nemirov in nasilnih izgredov zaradi omejitev, pri čemer je policija novembra v Rotterdamu celo streljala na protestnike in jih več ranila.

Po zadnjih podatkih nizozemskih zdravstvenih oblasti so v državi v zadnjem dnevu zabeležili dobrih 50.000 novih okužb s koronavirusom. Polno cepljenih je 86,3 odstotka Nizozemcev, starejših od 18 let, poživitveni odmerek pa je prejelo 60,6 odstotka odrasle populacije.