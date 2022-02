»Javnim osebam se ne sme dovoliti ustrahovanja medijev, ki popravijo nenamerne napake«

Newyorška porota zavrnila tožbo republikanske političarke Sarah Palin proti časniku The New York Times

Sarah Palin je tožila New York Times in nekdanjega urednika uredniške strani Jamesa Bennetta zaradi obrekovanja.

© James Currie / Flickr

Newyorška zvezna porota je včeraj zavrnila tožbo nekdanje podpredsedniške kandidatke ZDA Sarah Palin proti časniku New York Times zaradi obrekovanja. Devet porotnikov je za zaprtimi vrati zasedalo od petka in na koncu ugotovilo, da Palin ni uspela dokazati, da jo je časopis namerno žalil.

Soglasna odločitev porote sicer niti ni več pomembna, saj je sodnik Jed Rakoff že v ponedeljek sklenil, da bo tožbo zavrnil, ne glede na to kaj bodo odločili porotniki. Porotniki so bili izolirani in Rakoff jih je tako o svoji odločitvi obvestil šele včeraj, ko so tudi sami prišli do enakega sklepa.

"New York Times pozdravlja odločitev porote, ki ponovno potrjuje osnovno načelo ameriškega prava - javnim osebam se ne sme dovoliti vlaganja tožb, kaznovanja ali ustrahovanja medijskih organizacij, ki priznajo in hitro popravijo nenamerne napake," je sporočila tiskovna predstavnica newyorškega časopisa Danielle Rhoades Ha.

Palin je tožila časopis in nekdanjega urednika uredniške strani Jamesa Bennetta zaradi obrekovanja, ker jo je komentar leta 2017 povezal s strelskim napadom v Arizoni leta 2011, v katerem je bila hudo ranjena tudi demokratska zvezna kongresnica Gabby Giffords.

Rakoff in porotniki so ugotovili, da odvetniki Palinove niso dokazali, da je časopis objavil zavestno laž oziroma da je ravnal malomarno. Rakoff se je pri tem skliceval na precedenčni primer vrhovnega sodišča ZDA iz leta 1967 v podobni tožbi policijskega komisarja mesta Montgomery v Alabami proti New York Timesu, ki je takrat sklenilo, da morajo javne osebnosti dokazati "zloben namen", če hočejo tožiti zaradi obrekovanja.

Že nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je želel spremeniti ta presedan iz primera Sullivan proti New York Timesu, da bi lahko tožil medije, katerih poročanje mu ni bilo po volji, in dva konservativna člana vrhovnega sodišča, Clarence Thomas in Neil Gorsuch, sta kolege pozivala, naj o tem znova odločijo.

Uredniški komentar z naslovom Ameriška smrtonosna politika je bil objavljen leta 2017, na dan ko je strelec napadel republikanske kongresnike v Alexandrii v Virginiji in med drugim hudo ranil kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa. Strelec je bil podpornik nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata, senatorja Bernarda Sandersa.

Uredniški komentar je bil namenjen pozivu politikom, naj nekaj naredijo glede orožja, in je med drugim povezal strelski napad v Arizoni leta 2011 z zemljevidom tarč, ki ga je objavil odbor za politično akcijo Palinove. Na tem zemljevidu tarč je bila tudi Giffords. Časopis je kasneje objavil dva popravka tega komentarja, a to Palin ni bilo dovolj.

Tožba Palin je vzbujala veliko pozornosti v New Yorku tudi posredno, saj je nekdanja guvernerka Aljaske kljub okužbi s koronavirusom hodila v newyorške restavracije brez maske in s tem kršila državne in mestne ukrepe proti širjenju pandemije. Lokalni mediji so poleg tega poročali, da "njeno srce ni v tožbi", saj naj bi jo bolj zanimalo, kdaj se bo lahko vrnila domov na Aljasko.

