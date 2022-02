Italijansko ustavno sodišče proti legalizaciji evtanazije

Za pobudo za legalizacijo evtanazije v Italiji so v zadnjih mesecih zbrali 900.000 podpisov

© Arhiv Mladine

Italijansko ustavno sodišče je včeraj zavrnilo referendumsko pobudo za legalizacijo evtanazije v Italiji, za katero so v zadnjih mesecih zbrali 900.000 podpisov. Pobudniki referenduma so zahtevali, da se volivci izrečejo o sedanji prepovedi evtanazije, a je sodišče zahtevo zavrnilo kot protiustavno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italijanski ustavni sodniki so na obravnavi, ki je trajala približno tri ure, razsodili, da evtanazija ni združljiva z v italijanski ustavi zagotovljeno zaščito človeškega življenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skupine aktivistov, ki so zbirale podpise za referendumsko pobudo, so v odzivu sporočile, da so razočarane nad razsodbo, in napovedale, da bodo spremembo zakona sedaj poskušale doseči preko italijanskega parlamenta.

Tudi vladni, koalicijski stranki Demokratska stranka in Gibanje pet zvezd sta v odzivu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenili, da je sedaj na potezi italijanski parlament, da vprašanje evtanazije reši s konkretnim zakonom.

V Italiji je za pomoč pri samomoru zagrožena zaporna kazen od pet do 12 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ustavno sodišče je letu 2019 dovolilo izjemo za neozdravljivo bolne, ki jih zdravljenje ohranja pri življenju ter psihično in fizično nevzdržno trpijo za posledicami svoje bolezni, hkrati pa se lahko še vedno svobodno in zavestno odločajo. Vsi drugi v Italiji nimajo dostopa do evtanazije. Pobudniki referenduma so želeli omogočiti aktivno evtanazijo vsem bolnikom, ki potrebujejo pomoč drugih, da bi končali svoje trpljenje.

V Italiji sta prepovedani tako aktivna kot pasivna evtanazija. Pasivna evtanazija je dovoljena le pri bolnikih, ki so možgansko mrtvi.

Italijanski parlament je leta 2017 sprejel zakon o bolnikovi oporoki. V skladu s tem zakonom lahko Italijani v oporoki določijo, kakšno zdravljenje si želijo v primeru neozdravljivih bolezni. Prav tako se lahko sami ali njihovi določeni zakoniti zastopniki opredelijo, ali nasprotujejo umetnemu hranjenju in predihavanju.