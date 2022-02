V zdravstvenih domovih zagotavljajo le nujen obseg zdravstvenih storitev

Marsikje pa zaradi pozne napovedi stavke že naročenih pacientov niso uspeli prenaročiti in tako stavke skorajda ne čutijo. V Zdravstvenem domu Murska Sobota so se zaposleni stavki v celoti odpovedali.

Medicinski sestri v UKC Ljubljana

© Borut Krajnc

V zdravstvenih domovih današnja stavka v skladu z napovedmi poteka tako, da zaposleni zagotavljajo le minimalen oz. nujen obseg zdravstvenih storitev. Marsikje zaradi pozne napovedi stavke že naročenih pacientov niso uspeli prenaročiti in tako stavke skorajda ne čutijo. V ZD Murska Sobota pa so se zaposleni stavki sploh odpovedali.

V Zdravstvenem domu (ZD) Maribor po besedah pomočnika direktorja za zdravstveno nego Aleksandra Jusa stavka poteka v skladu s predhodnimi napovedmi. Zaposleni izvajajo le minimalen delovni proces, "kar pomeni, da obravnavajo vse paciente, ki imajo napotnico s stopnjo nujnosti nujno ali imajo neko akutno težavo, ki je nastopila zdaj". Vsem ostalim po besedah Jusa svetujejo, naj se pri njih oglasijo v četrtek. Normalno pa poteka cepljenje in testiranje na covid-19.

K stavki so pozvali vse zaposlene, tudi nečlane sindikata, podatkov o tem, koliko jih dejansko stavka, pa nimajo oz. jih ne zbirajo. Paciente pa so zaprosili za razumevanje. "Če namreč mi dostojanstveno opravljamo svoje delo, si zaslužimo tudi dostojanstveno plačilo," je dejal.

V ZD Trbovlje poskušajo po navedbah predsednic tamkajšnjih sindikatov zdravstva in socialnega varstva ter delavcev v zdravstveni negi Mojce Gošte in Dušanke Trebežnik v skladu z navodili delo organizirati po nedeljskem urniku, a je povsod težko odpovedati paciente, ki so že naročeni. O stavki so bili namreč marsikje obveščeni šele v torek popoldne.

Pri stavki se sicer držijo pravila, da z njihovimi dejanji ne sme biti ogroženo zdravje oz. življenje nikogar, zato izvajajo vse nujne obravnave, predvsem za rizične skupine, kot so otroci, onkološki bolniki, nosečnice in drugi.

Zaposleni v ZD Trbovlje stavko po oceni obeh sindikalnih predstavnic podpirajo, "vendar trenutne razmere njeni izvedbi niso naklonjene", sta zapisali za STA. Kakšen bo odziv bolnikov, za zdaj še težko rečejo, saj bo stavka potekala do 22. ure.

Pri stavki se sicer držijo pravila, da z njihovimi dejanji ne sme biti ogroženo zdravje oz. življenje nikogar, zato izvajajo vse nujne obravnave, predvsem za rizične skupine, kot so otroci, onkološki bolniki, nosečnice in drugi.

V ZD Kamnik večinoma stavkajo medicinske sester, zaradi stavke pa ne pričakujejo težav. Kot je za STA povedal direktor Sašo Rebolj, so se s hišnim sindikatom korektno dogovorili, kako bo potekalo delo. Ker je bila odločitev o izvedbi stavke sprejeta pozno, tudi pri njih ni bilo časa, da bi paciente pravočasno prenaročili, zato za danes naročene bolnike v veliki meri tudi obravnavajo. Hkrati je ob tem poskrbljeno za nujno pomoč, nosečnice in druge ogrožene skupine.

V ZD Murska Sobota pa zaposleni ne stavkajo. Kot je za STA povedala direktorica Edith Žižek Sapač, so jo sindikalisti zjutraj obvestili, da se stavki odpovedujejo.

Tudi v ZD Kočevje stavko komajda čutijo, saj so se zaposleni odločili, da bo večina ambulant in dejavnosti delovala normalno ali v le rahlo okrnjenem režimu. Vsi naročeni bodo tako pregledani v skladu z razporedom, skrajšan bo le razpoložljivi čas za telefonsko naročanje in informacije.

Vsa nenujna stanja in naročila, kot so redni recepti, bolniške odsotnosti in podobno, bodo obdelana v sredo. Tako bo velika večina dela opravljena brez večjih motenj, pravijo v ZD Kočevje.

Sindikati zdravstva in socialnega varstva danes stavkajo, ker jim z vladno stranjo v torek ni uspelo zbližali stališč glede stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač. Poleg v zdravstvenih domovih in bolnišnicah stavka poteka tudi v socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah.