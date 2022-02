V Bruslju glede Madžarske in Poljske napovedujejo hitro ukrepanje

Evropska komisija spremlja razmere v članicah in ko bodo pogoji za uredbo izpolnjeni, se bodo odločno odzvali

V izjavi za javnost je Ursula von der Leyen pozdravila današnjo odločitev sodišča, ki sledi stališču komisije, Evropskega parlamenta in Sveta.

© CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP / Evropska unija / Evropski parlament

Evropska komisija bo v prihodnjih tednih, potem ko je Sodišče EU zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti zakonodaji unije o pogojevanju denarja EU s spoštovanjem vladavine prava, pripravila smernice za uporabo mehanizma v praksi, je napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. K hitremu ukrepanju pozivajo tudi v Evropskem parlamentu.

V izjavi za javnost je von der Leyen pozdravila današnjo odločitev sodišča, ki sledi stališču komisije, Evropskega parlamenta in Sveta. "Sodišče je potrdilo zakonitost tega pomembnega orodja, ki nam omogoča boljšo zaščito proračuna EU in finančnih interesov unije pred kršitvami načel vladavine prava," je zapisala.

Napovedala je, da bodo sodbo podrobno preučili in pripravili smernice za uporabo mehanizma v praksi. "Obljubljam, da noben primer ne bo izgubljen," je dodala.

Komisija spremlja razmere v članicah in ko bodo pogoji za uredbo izpolnjeni, se bomo odločno odzvali, je še napovedala von der Leyen.

"Sodišče je potrdilo zakonitost tega pomembnega orodja, ki nam omogoča boljšo zaščito proračuna EU in finančnih interesov unije pred kršitvami načel vladavine prava."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova pa je tvitnila, da je zdaj jasno, da lahko komisija "odločno ukrepa za zaščito denarja evropskih državljanov".

Evropska zakonodaja v obliki uredbe, ki sta jo na sodišču izpodbijali Poljska in Madžarska, opredeljuje kršitve vladavine prava, ki jih je mogoče kaznovati z zamrznitvijo evropskih sredstev, in postopek ukrepanja proti kršiteljicam.

EU jo je sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 in skladu za okrevanje po pandemiji covida-19, kompromis z Budimpešto in Varšavo, ki sta tej ureditvi vseskozi nasprotovali, pa je bilo decembra 2020 mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve Sodišča EU unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala.

Kljub temu je Evropski parlament že konec lanskega oktobra vložil tožbo proti Evropski komisiji zaradi neukrepanja na podlagi uredbe.

Predsednica parlamenta Roberta Metsola je danes dejala, da v parlamentu pričakujejo, da bo komisija zdaj mehanizem začela hitro uporabljati. "Pogojevanje koriščenja evropskih sredstev z vladavino prava za Evropski parlament ni stvar pogajanj," je opozorila.

Poudarila je, da je vladavina prava temelj EU, vrednote pa so pomembne in državljani imajo pravico vedeti, kako se porabljajo skupna sredstva.

Von der Leyen naj bi po neuradnih informacijah usmeritve komisije za uporabo zakonodaje, ki sta jo izpodbijali Madžarska in Poljska, predstavila na marčevskem vrhu unije.