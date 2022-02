Janša: »V prihodnjih dneh in tednih bo odpravljena ali zrahljana večina ukrepov«

Predsednik vlade tik pred volitvami napoveduje sproščanje omejitvenih ukrepov

Današnji tvit predsednika vlade

© Twitter

"V prihodnjih dneh in tednih bo skladno z izboljšano epidemiološko situacijo in predlogom predstavnikov zdravstva odpravljena ali zrahljana večina omejevalnih ukrepov," je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. Ob tem se je zahvalil "vsem, ki so se cepili proti covidu-19". S tem so po njegovih besedah "omogočili vračanje v normalnost".

O prilagajanju epidemioloških ukrepov je sicer v torek na Brdu pri Kranju z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem razpravljala širša zdravstvena stroka. Skupaj so začrtali smer postopnega sproščanja ukrepov.

Kot je v izjavi po posvetu dejala vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar, udeleženci posveta predlagajo "odpravo pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah".

V gostinstvu pa predlagajo "ukinitev pogojev PCT na zunanjih površinah gostinskih lokalov, ob ohranitvi omejitve števila gostov na terasah oz. vrtovih". Ukinjanja pogoja PCT v notranjosti lokalov za zdaj ne predlagajo.

Epidemiologi so, kot je po posvetu pojasnil Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predlagali "ukinitev karanten ob tveganih stikih z okuženimi s koronavirusom". Prav tako predlagajo zaustavitev epidemiološkega iskanja in obveščanja tveganih stikov okuženih.

Poklukar je po posvetu napovedal, da bi se lahko odrejanje karanten predvidoma končalo v petek. Kot je dejal, bo vladi prenesel tudi ostale predloge stroke. Po neuradnih informacijah STA sicer vlada o rahljanju epidemioloških ukrepov danes najverjetneje še ne bo odločala.