Kaj imata skupnega Disneyjeva animacija in francoska umetnost

V londonskem muzeju Wallace Collection za april napovedujejo odprtje razstave Navdih Waltu Disneyju: animacija francoske dekorativne umetnosti

V londonskem muzeju Wallace Collection za april napovedujejo odprtje razstave Navdih Waltu Disneyju: animacija francoske dekorativne umetnosti. Ob animacijah iz Disneyjeve produkcije bo na ogled izbor francoskega pohištva in porcelana iz 18. stoletja ter dela francoskih umetnikov iz obdobja rokokoja.

Razstava bo po pisanju spletnega portala The Guardian pripovedovala o obiskih Walta Disneyja v Franciji, njegovem odkrivanju francoskih pravljic ter prvih poskusih oživljanja različnih predmetov. Iz zgodnjih filmov iz serije Silly Symphony (1929-1939) je razvidno njegovo navdušenje nad antropomorfnimi predmeti, kot so porcelanaste vaze in ure.

Z izborom ročno narisanih animacij ter pohištva in porcelana iz 18. stoletja želijo prikazati povezavo med francosko umetnostjo in Disneyjevim ustvarjanjem. Obema je po pisanju spletnega portala skupna želja vdahniti življenje, značaj in čar neživemu.

Po besedah sokustosinje razstave Helen Jacobsen je razstava je odlična priložnost, da "na eni strani počastimo izjemno nadarjene ustvarjalce, ki stojijo za Disneyjevimi animiranimi filmi, in na drugi razumemo brezčasnost francoskih umetnin 18. stoletja".

Postavitev bo združila več kot 120 primerkov iz Walt Disney Animation Research Library in Disneyjevih arhivov ter približno 30 francoskih umetnin iz obdobja rokokoja. Med drugim bo na ogled slika Gugalnica, ki jo je okoli leta 1767 naslikal Jean-Honore Fragonard in ki je bila navdih za številne Disneyjeve filme, med drugim za Lepotico in zver (1991), Zlatolasko (2010) in Ledeno kraljestvo (2013). Slika bo po obsežnem konservatorskem postopku na ogled prvič.

Posebna pozornost bo namenjena domišljijski arhitekturi v Pepelki (1950) ter v Lepotici in zveri, v katerih so za gradove navdih našli v Versajski palači ter gradovih v dolini reke Loare, ki so okrašeni s pozlačenimi ogledali in motivi iz obdobja rokokoja.

Po besedah direktorja Muzeja Wallace Collecton Xavierja Brayja imajo v muzeju srečo, da imajo eno najboljših zbirk umetnin iz 18. stoletja. Dodal je, da so navdušeni, da jo bodo lahko oživili za novo občinstvo na način, kot so si ga pred 300 leti zamislili izjemni umetniki 18. stoletja - Andre Charles Boulle, Juste-Aurele Meissonnier, Joseph Duplessis in Jean-Jacques Caffieri.

Razstava bo na ogled do 16. oktobra.

