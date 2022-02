Kanadska policija protestnikom postavila ultimat, sicer sledijo aretacije, zaplembe in kazni

Nekateri šoferji so opozorila trgali na kose, drugi pa so se s tovornjaki odpeljali stran, preden bi jim jih lahko zaplenili

Kanadska policija je protestnikom, ki že skoraj tri tedne blokirajo prestolnico Ottawo, v sredo izdala ultimat, naj odidejo ali pa jih čakajo aretacije, zaplembe avtomobilov in denarne kazni. Najprej so policisti začeli deliti letake z opisom posledic v primeru vztrajanja pri protestu.

Protestniki, med katerimi so predvsem vozniki tovornjakov, nasprotujejo protikoronskim ukrepom na čelu z obveznim cepljenjem ali karanteno v primeru prehajanja državne meje z ZDA. Nekateri šoferji so opozorila v sredo trgali na kose, drugi pa so se s tovornjaki odpeljali stran, preden bi jim jih lahko zaplenili.

Večina protestnikov v Ottawi sicer opozorila oziroma ultimata ni upoštevala in so nadaljevali z blokadami in hupanjem v nasprotju s sodno odredbo, da je "povzročanje nepotrebnega hrupa prepovedano".

Kanadska policija je v sredo tudi odstranila protestnike še z zadnjega mejnega prehoda z ZDA med provinco Manitoba in zvezno državo Severna Dakota. Pred tem so na podoben način, kot se ga lotevajo v Ottawi, že sprostili promet na mejnem prehodu med Detroitom v ZDA in Windsorjem v Kanadi. Tovornjakarjem so izdali opozorila, nekateri so se odpeljali, druge pa so aretirali.

Kanadski premier Justin Trudeau je v začetku tedna začel uveljavljati zakon o izrednih ukrepih, ki vladi omogoča prisilno odstranitev protestnikov in druge kazni, kot je odvzem tovornjakov, prepoved potovanj v ZDA, finančne kazni in preklic avtomobilskih zavarovanj.

Zaradi protestov je odstopil šef policije Ottawe, vršilec dolžnosti Steve Bell pa je sporočil, da imajo pripravljen metodičen načrt za odstranitev vseh protestnikov, ki ne bodo odšli sami. Trudeau zagotavlja, da vojske ne bodo uporabili.

V ZDA je medtem 16 republikanskih guvernerjev zveznih držav skupaj s konservativnima premierjema kanadskih provinc Alberta in Saskatchewan podpisalo peticijo, naj se za tovornjakarje uvede izjema glede cepljenja in karantene pri prehajanju državne meje. Pismo je bilo poslano ameriškemu predsedniku Josephu Bidnu in kanadskemu premierju Trudeauju.

Tako imenovani "konvoj svobode" se je začel na zahodu Kanade s tovornjaki, ki so vozili proti Ottawi na vzhodu. Njihove zahteve so se okrepile in sedaj namesto odprave obveznega cepljenja želijo tudi konec vseh drugih ukrepov proti pandemiji ter odstop Trudeaujeve vlade. V Ottawi bodo policisti po vsej verjetnosti odstranili več kot 300 tovornjakov.

OQmAzgzaWd8

B0W8eIHxj7I