Se bo stavka v zdravstvu nadaljevala?

Sindikati zdravstva in socialnega varstva danes o nadaljnjih aktivnostih, v Svizu se izrekajo o stavki

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov zdravstva in socialnega varstva se bo po stavki v sredo danes dogovorila o nadaljnjih aktivnostih. Do konca dneva naj bi se o načrtovani splošni stavki izrekli tudi člani sindikata Sviz. Sestali naj bi se tudi odbori sindikatov javnega sektorja, saj se vlada do torka ni opredelila do njihovih zahtev.

Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so namreč v sredo zaradi neizpolnjenih zahtev stavkali v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah. Ob tem so tudi že napovedali nadaljnji boj za višje plače in boljše delovne pogoje. Stavkovne aktivnosti bodo tako stopnjevali, če vlada ne bo konstruktivno pristopila k pogajanjem, so sporočili za STA.

Minister za zdravje Janez Poklukar sicer razlogov za stavko ne vidi. Po njegovih besedah je bil na koncu problem spreminjanje rokov v že doseženem lanskoletnem dogovoru. Sindikati so namreč zahtevali, da bi se pogajanja zaključila do 4. marca, medtem ko je novembrski dogovor predvideval zaključek pogajanj do 24. aprila. Lanski dogovor je sicer predvideval tudi, da se bodo pogajanja nadaljevala najkasneje 15. januarja, a vlada do takrat ni sprejela pogajalskih izhodišč, kar je tudi bil povod za napoved stavke.

Člani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pa se bodo po besedah glavnega tajnika Branimirja Štruklja do konca dneva izrekli o splošni stavki, ki bi se v primeru neuresničitve njihovih zahtev začela 9. marca.

Glavni republiški odbori sindikatov javnega sektorja pa se v teh dneh opredeljujejo do dejstva, da se vlada do torka ni opredelila do njihovih zahtev, ki so jih predstavili na pogajanjih. Zahtevajo dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, pa tudi odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, za vse javne uslužbence. Zahtevajo še, da se določi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Prav tako pričakujejo, da se vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače.

