Stroški koronavirusne krize v Nemčiji? 330 milijard evrov

Predsednik münchenskega inštituta Ifa Clemens Fuest je ocenil, da je bila koronska kriza najresnejša gospodarska kriza po veliki depresiji v tridesetih letih minulega stoletja

Posledice krize so višji javni dolg, slabše ravni dosežene izobrazbe, pa tudi pospešitev digitalizacije, ki spreminja gospodarstvo v smislu dela od doma, spletne trgovine, ugotavljajo v Ifu.

© Geralt / Pixabay

Stroški koronavirusne krize so v Nemčiji v letih 2020 in 2021 dosegli 330 milijard evrov, kar ustreza 10-odstotnemu padcu nemškega bruto domačega proizvoda (BDP) iz predkoronskega leta 2019, je izračunal münchenski inštitut Ifo. Številke še ne vključujejo prihodnjih izgub, ki se bodo pokazale različnih ravneh, denimo kot pomanjkljiva izobrazba.

Kot je v današnjem sporočilu za javnost izpostavil Timo Wollmershäuser iz Ifa, izračuni temeljijo na raziskavah inštituta iz decembra 2019, osredotočenih na napoved nemške gospodarske rasti v letih 2020 in 2021. "Če do krize ne bi prišlo, bi se nemško gospodarstvo v vsakem od teh let okrepilo za 1,3 odstotka," je pojasnil Wollmershäuser.

"Če do krize ne bi prišlo, bi se nemško gospodarstvo v vsakem od teh let okrepilo za 1,3 odstotka."



Timo Wollmershäuser,

Ifo

Gospodarska napoved Ifa iz leta 2019 je bila skladna z napovedmi drugih raziskovalnih inštitutov in nemške centralne banke Bundesbank.

Predsednik Ifa Clemens Fuest je ocenil, da je bila koronska kriza najresnejša gospodarska kriza po veliki depresiji v tridesetih letih minulega stoletja. "Nemška vlada je imela zato prav, da je odločno ukrepala in stabilizirala gospodarstvo," verjame. Tega pa se ni lotila s tradicionalno stimulativno politiko, temveč stabilizacijo finančnih trgov in zagotavljanjem pomoči zaposlenim, samozaposlenim in podjetjem, je spomnil.

Posledice krize so višji javni dolg, slabše ravni dosežene izobrazbe, pa tudi pospešitev digitalizacije, ki spreminja gospodarstvo v smislu dela od doma, spletne trgovine, ugotavljajo v Ifu.

Nemško gospodarstvo je v letu 2020 nazadovalo za 4,6 odstotka, lani pa poraslo za 2,7 odstotka.