DeSUS in Zorčič skupaj na volitve

Sklep o skupnem oblikovanju kandidatne liste z LIDE in DeSUS

Organi DeSUS so v torek sprejeli sklep o skupnem oblikovanju kandidatne liste z LIDE Igorja Zorčiča. Namero o oblikovanju skupne kandidatne liste je potrdil tudi Zorčič, sicer pa prvaka obeh strank prav tako ne izključujeta morebitnega nadaljnjega povezovanja obeh strank.

Kot je po zasedanju izvršnega odbora (IO) in sveta stranke pojasnil prvak DeSUS Ljubo Jasnič, bosta stranki tako v nadaljevanju sklenili sporazum o skupnem nastopu na prihajajočih državnozborskih volitvah ter uredili medsebojno razmerje za čas volilne kampanje in po njej, določili bosta tudi ime skupne kandidatne liste, ki ga sicer za zdaj še ne izdajajo. Po Jasničevih besedah pa naj bi bila želja LIDE, da v skupnem imenu poudarijo tudi upokojence.

Svet stranke DeSUS je sicer tudi pooblastil vodstvo stranke, da izvede vse organizacijske postopke, potrebne za oblikovanje skupne kandidatne liste, je dejal Jasnič. Po njegovih besedah pa so člani organov stranke odločitev o skupni kandidatni listi sprejeli soglasno, brez glasu proti, kar da sam z odobravanjem pozdravlja, saj izhodišče za povezovanje temelji na skupnih programskih točkah obeh strank.

IO in svet stranke DeSUS sta sicer pred kratkim razpravljala o pripravah na volitve in volilni kampanji, za katero bodo po Jasničevih pričakovanjih v DeSUS namenili nekaj več kot 150.000 evrov. Podrobnosti same volilne kampanje pa bosta vodstvi strank dorekli na skupnih pogovorih, ki bodo stekli v prihodnjih dneh.

DeSUS ima sicer svoje kandidate že evidentirane, po Jasničevih besedah imajo listo 70-odstotno zapolnjeno, "sive lise" stranke pa za zdaj ostajajo volilni okraji v Pomurju, Ljubljani in na obali.

Pri tem bodo upoštevali, da bo v posameznem volilnem okraju imel prednost tisti kandidat, ki bo močnejši, sicer pa si Jasnič obeta enakomerno razporeditev kandidatov, pri kateri bi vsaka od strank prispevala po 44 kandidatov. A kot poudarja, pri tem ne bodo "zabetonirani, našli bomo rešitve, ki bodo stranko oziroma enotno listo pripeljale v parlament".

Tako DeSUS kot LIDE namreč računata, da jima bo s povezovanjem uspel preboj v parlament, pri tem pa prvaka obeh strank tudi ne izključujeta možnosti nadaljnjega povezovanja oz. združevanja obeh strank. "Ne bom rekel ne, nadaljnji koraki lahko gredo tudi v to smer, še posebej, če bomo uspešni na volitvah," ob tem dodaja Jasnič.

Ljubo Jasnič, predsednik DeSUS, o združevanju s stranko LIDE

Jasnič in Zorčič tudi ne izključujeta nadaljnjega sodelovanja s katero izmed preostalih strank. Zorčič je dejal, da so se pogovarjali z vsemi, ki so javno izkazali interes po povezovanju.

"Naš dežnik je odprt, sprejmemo lahko tudi koga drugega," pa je dejal Jasnič, ki sicer ne vidi možnosti za sodelovanje s "tistimi, ki danes vodijo državo".

Ob vprašanje kakšen volilni rezultat pričakuje na volitvah, pa Zorčič ocenjuje, da je bolj smiselno stremeti k povezovanju kot določenemu volilnemu rezultatu. Dan po volitvah namreč po njegovih besedah nastopi politična realnost, takrat pa bo ključnega pomena, da bo zmagovalec sposoben oblikovati koalicijo, ki bo zdržala cel mandat.

