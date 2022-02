Damjanovič Novi24TV posojal denar zaradi »čustvene navezanosti«

Nekdanji izvršni direktor Nove24TV Damjan Damjanovič pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje domnevno sporno financiranje političnih strank

Damjan Damjanovič, ki je tesno povezan s stranko SDS, je v preteklosti tudi neuspešno kandidiral tudi za župana Ljubljane

Nekdanji izvršni direktor Nove24TV Damjan Damjanovič je danes pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje domnevno sporno financiranje političnih strank, večkrat poudaril, da spornih denarnih tokov z madžarskimi podjetji ni bilo. Sam pa je denar podjetju posojal, ker je bil nanj "čustveno navezan", je še dejal.

Damjan Damjanovič je danes pred preiskovalno komisijo dejal, da posli Nove24TV v njegovem mandatu z madžarskimi podjetji niso bili sporni, temveč so bile redne mesečne transakcije, s katerimi so pokrivali plače zaposlenih in druge stroške podjetja, plačilo oglaševanja na tej televiziji. "Ne želim biti nesramen, ampak mene kot direktorja ni zanimalo, od kje je bil nakazan denar, zanimalo me je, da je pridobljen zakonito," je dejal.

V njegovem mandatu naj bi se preko verige madžarskih in slovenskih podjetij v Novo24 TV steklo za več kot pet milijonov evrov.

Podpredsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer (LMŠ) je Damjanoviča opomnil, da je kot izvršni direktor zadolžen za zakonitost denarja in da bi ga moralo zanimati, od kje prihaja, ter da je domnevne nezakonitosti omogočil tudi z morebitnim "gledanjem stran".

Damjanovič je še dejal, da se je pozanimal, da so podjetja "legitimna in legalna", kot izvršni direktor pa je opravljal "vlogo izvrševalca volje upravnega odbora". "Izvršni direktor je v podjetju za to, da transparentno in zakonito pelje zgodbo," je dejal, zgodba Nove24 TV pa da "je bila uspešna".

Poslanec Marko Bandelli (SAB) se je obregnil ob "nenavadno visoke cene" oglaševanja na Novi24TV, ki naj bi kar za trikratnik presegle cene oglaševanja na javni RTV oz. komercialnih televizijah. Damjanovič je na to odgovoril, da gre pri Novi24TV za produkcijo zgolj informativnega programa, po njegovih besedah "butičnega". "Vemo, da obleka v butiku stane tri tisoč evrov, v nakupovalnih središčih pa 300 evrov," je pojasnil.

V njegovem mandatu naj bi se preko verige madžarskih in slovenskih podjetij v Novo24 TV steklo za več kot pet milijonov evrov, na vprašanje, zakaj je bilo omenjenim podjetjem v poslovnem interesu plačevati tolikšne zneske za oglaševanje na televiziji z majhnim dosegom, pa je Damjanovič odgovoril, da morajo vprašati njih. Dodal pa je, da vsi vemo, da so mediji "najdražji hobi na svetu", v katere podjetja vlagajo "leta in leta", da potem pridejo "na zeleno vejo, če sploh".

Tudi Damjanovič je bil med tistimi, ki so nakazovali denar Novi24 TV. Möderndorfer ga je vprašal, zakaj je kot izvršni direktor pokrival minus na transakcijskem računu podjetja, Damjanovič pa je odgovoril, da če si predan podjetju in ga doživljaš čustveno, narediš vse, da mu pomagaš prebroditi težave. "Verjel sem v podjetje, zadolžen sem bil za zaposlene in z mojo pomočjo smo se izvlekli iz te črne luknje," je dejal. Denar naj bi si sposodil, od koga, pa zaradi osebnih razlogov ni želel razkriti. Dodal je, da imamo vsi nekoga, "s katerim smo v takšnem odnosu, da smo eden drugemu pripravljeni pomagati".

Situacijo je Damjanovič primerjal z njegovim vodenjem filharmonije in dejal, da tudi vodenje javnih zavodov vedno poteka "po robu zakona". "Kot direktor filharmonije sem, ko službena kartica v tujini ni prijela, tudi založil iz svojega in dobil potem povrnjeno. Tudi to je bilo mimo pravil," je še dodal.