V Sloveniji ima oblast ljudstvo

Odgovor SDS na predloge pobude Glas ljudstva je bil pričakovan – cinizem in aroganca

Kajuhov verz na shodu, na katerem so bili predstavljeni odzivi na pobudo družbene pobude Glas ljudstva /

© Borut Krajnc

Kako deluje demokracija? Na papirju preprosto, poslanci v državnem zboru predstavljajo vse volivce in niso vezani na navodila strank. V predstavniški demokraciji poslancem ljudstvo podeli mandat. A politika ne nastaja samo v državnem zboru ali v drugih institucijah moči, to bi bila redukcija političnega, redukcija misli. Velik del politike nastaja zunaj parlamenta, vsebino zakonov pomagajo graditi drugi deli družbe, stroka, različne interesne skupine, državljani. To je prava politika, če tega sodelovanja ni, nimamo demokracije, pač pa strankokracijo.