Aretacije protestnikov v Kanadi

V zadnjih tednih so se zahteve protestnikov okrepile v smeri ukinitve vseh ukrepov za zajezitev pandemijie in odstopa Trudeaujeve vlade

Kanadski premier Justin Trudeau ne razmišlja o odstopu

V kanadski prestolnici Ottawa se nadaljujejo aretacije protestnikov, ki so se začele v četrtek. Oboroženi policisti se po poročanju kanadskih medijev v skupinah premikajo od tovornjaka do tovornjaka, kjer aretirajo voznike in jih v lisicah vodijo v zapor. O nasilju ne poročajo.

Kanadska policija je v četrtek pridržala dva voditelja protesta tovornjakarjev, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju in ukrepom za zajezitev pandemije covida-19 in že tri tedne blokirajo prestolnico Ottawo. Policija je tudi obkolila središče mesta in okrepila prisotnost okrog vladnih poslopij.

Aretirali so Tamaro Lich in Chrisa Barberja, ki sta med voditelji protesta, zaradi katerega je premier Justin Trudeau uveljavil zakon o izrednih pooblastilih. Ta poleg aretacij protestnikov omogoča tudi zaplembo njihovih vozil in druge ukrepe.

Protest se je začel na zahodu Kanade in se v tako imenovanem konvoju svobode premaknil do prestolnice, protestniki pa so zavzeli tudi mejne prehode z ZDA, s katerih so jih odstranili pred dnevi.

Policija želi poleg tovornjakarjev z ulic prestolnice umakniti tudi približno 300 tovornjakov in drugih vozil. Kratke zaporne kazni niso najhujše, kar grozi protestnikom. Zakon o izrednih pooblastilih namreč omogoča zaplembe vozil, prekinitve avtomobilskih zavarovanj in zamrznitve bančnih računov.

V zadnjih tednih so se zahteve protestnikov okrepile v smeri ukinitve vseh ukrepov za zajezitev pandemije in odstopa Trudeaujeve vlade. Ukrepi bodo glede na navedbe oblasti odpravljeni z umirjanjem pandemije, Trudeau pa ne razmišlja o odstopu.

Vršilec dolžnosti šefa policije Ottawe Steve Bell je sporočil, da imajo pripravljen dodelan načrt za končanje blokade prestolnice, ki se je začel z delitvijo letakov protestnikom s pozivom k umiku in navajanjem posledic, če tega ne storijo.

Kanadski tovornjakarji že tri tedne oblegajo Ottawo in protestirajo zaradi ukrepov za zajezitev pandemije covida-19. Prebivalce prestolnice njihovi protesti zelo motijo in večina pozdravlja policijsko ukrepanje. Velika večina kanadskih šoferjev je cepljenih proti covidu-19. Nekateri protestniki so se sprijaznili z usodo in se predajajo policistom, drugi so se znašli v lisicah.

