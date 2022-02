Putin: »Razmere na vzhodu Ukrajine se slabšajo«

Rusija je v zadnjih tednih v bližini ukrajinskih meja izvajala obsežne vojaške vaje

Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je v zadnjem sporočilu za javnost dejal, da se razmere na vzhodu Ukrajine slabšajo, medtem ko ga zahodne zaveznice obtožujejo, da načrtuje skorajšnji napad na to državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je na skupni novinarski konferenci po obisku beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka v Moskvi dejal, da se "razmere v vzhodni Ukrajini trenutno slabšajo".

Rusija je v zadnjih tednih v bližini ukrajinskih meja izvajala obsežne vojaške vaje. Putin, ki od Zahoda zahteva obljube, da se Nato ne bo širil na Vzhod, pa je dejal, da so ruske vojaške vaje "izključno obrambne narave in nikogar ne ogrožajo".

Dodal je, da Zahod in zavezniki "še niso pripravljeni resno obravnavati ključnih varnostnih zahtev Rusije". Rusija je namreč ta teden zahtevala, da se ZDA zavežejo, da bodo umaknile vse svoje vojake iz Srednje in Vzhodne Evrope.

O razmerah v Ukrajini sta nedavnem v telefonskem pogovoru govorila tudi ameriški obrambni minister Lloyd Austin in ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki ga je Austin ob naraščanju napetosti na vzhodu Ukrajine pozval k deeskalaciji razmer.

Dolgoletni ruski voditelj bo v soboto osebno nadzoroval vojaške vaje, na katerih bodo sodelovale tudi moskovske "strateške sile" in bodo med drugim vključevale izstrelitve balističnih in manevrirnih raket, še poroča AFP.

Vodja Pentagona je ponovno pozval k diplomatski rešitvi in dejal, naj se ruske sile ob ukrajinskih mejah vrnejo v svoja matična oporišča, je zapisano v izjavi ameriškega obrambnega ministrstva.

Nemčija je v petek Rusijo obtožila, da z zahtevami, ki spominjajo na hladno vojno, ogroža varnost Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je pred začetkom Münchenske varnostne konference poudarila, da mora Moskva pokazati "resne korake v smeri sproščanja napetosti".

"Z napotitvijo vojakov brez primere na mejo z Ukrajino in zahtevami, ki spominjajo na hladno vojno, Rusija postavlja pod vprašaj temeljna načela evropske mirovne ureditve," je opozorila.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je posvaril, da Rusija išče pretvezo za napad na Ukrajino. Četudi ameriška vlada in njeni partnerji storijo vse za diplomatsko rešitev, so "globoko zaskrbljeni, da to ni pot, ki jo je ubrala Rusija", je dejal.

Po njegovem mnenju je obstreljevanje na vzhodu Ukrajine v zadnjih 48 urah del ruskih prizadevanj za ustvarjanje "lažnih provokacij", da bi upravičili nadaljnjo "agresijo" na to nekdanjo sovjetsko republiko.

Blinken je ob tem poudaril, da sta največja moč zahodnih partnerjev v krizi njihovo sodelovanje in solidarnost. "Dokler bomo ohranili to solidarnost, se bomo pripravljeni tako ali drugače odzvati, ne glede na to, katero pot izbere predsednik Putin," je poudaril.

Generalni sekretar ZN Guterres pa je ocenil, da je grožnja svetovni varnosti večja kot v času hladne vojne. V svojem govoru ob odprtju varnostne konference je posvaril pred stopnjevanjem konflikta v Ukrajini. Po njegovem bi bilo "porazno", če bi rusko-ukrajinska kriza prerasla v vojno.

"Ob koncentraciji ruskih vojakov okoli Ukrajine sem globoko zaskrbljen zaradi povečanih napetosti in ugibanj o vojaškem spopadu v Evropi," je dejal Guterres. Vendar, kot je pripomnil, še vedno meni, da do tega ne bo prišlo. "Če bi do tega prišlo, bi bilo katastrofalno," je povedal.

Guterres je vse vpletene v konflikt pozval k deeskalaciji. "Pozivam vse strani, naj bodo skrajno previdne pri svoji retoriki. Cilj javnih izjav je zmanjšati napetosti, ne pa jih podžigati," je izjavil in dodal, da "ni alternative diplomaciji".

