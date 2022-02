Splošna stavka se bo začela 9. marca

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se z veliko večino izrekli za izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da bo stavka trajala toliko časa, dokler vlada s šolniki ne sklene stavkovnega sporazuma

© Uroš Abram

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se z veliko večino izrekli za izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Stavka se bo začela 9. marca, ko bodo šole in vrtci zaprti, trajala pa bo vse dotlej, dokler vlada s šolniki ne bo sklenila stavkovnega sporazuma, je napovedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Člani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se namreč v zadnjem tednu opredeljevali do izvedbe splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Z rezultati opredeljevanja se je danes seznanil glavni stavkovni odbor Sviza.

Kot je po seji stavkovnega odbora pojasnil Štrukelj, so glasovanje izvedli v 731 šolah in vrtcih, udeležilo se ga je 40.729 zaposlenih. Za stavko se jih je izreklo 37.248 oziroma 91,4 odstotka vseh.

Stavka se bo začela 9. marca, koliko časa bo trajala, pa je odvisno od vladne strani. Kot je pojasnil Štrukelj, so v sindikatu pripravljeni na pogajanja, dokler stavkovnih zahtev ne bodo rešili, pa bo stavka "ostala aktivna in delujoča". "9. marca je prvi dan stavke, mi si želimo, da bo tudi zadnji," je še dejal.

Stavka je strnjena v dve bistveni zahtevi. Ena je zahteva po takojšnji sklenitvi sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije covida-19 v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Druga pa je zahteva po zvišanju plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.