Verjeti anketam le takrat, ko jih sami ponaredimo

Javnomnenjska anketa Parsifala na provladnem Siolu in Nova24TV napoveduje, da je Janša »daleč pred Golobom«

© Večer / Nova24TV / IN MEDIA RES

Provladni Siol je na čelu s Petrom Jančičem objavil zapis o sveži raziskavi javnega mnenja Agencije Parsifal, v kateri je Janša popolnoma deplasiral Roberta Goloba.

Kot so zapisali, je stranka Gibanje svoboda s 17,9 odstotki daleč za SDS Janeza Janše s 31,2 odstotki. Med svoje ugotovitve so še dodali, da je Golob prevzel vlogo druge najmočnejše stranke z deleži, ki jih je v preteklosti dosegala SD Tanje Fajon, vendar da je deleže stranke SD in drugih iz povezave KUL nastop novega igralca na levi skoraj prepolovil. V anketi Parsifala je SAB Alenke Bratušek močno pod pragom za vstop v parlament, obenem pa v povzetku rezultatov, ki jih je danes objavila Janševa propagandna Nova24TV, poudarjajo, da bi KUL, če mu prištejemo še deleže Golobove stranke, prepričal manj volivcev kot jih je pred dvema mesecema. V praksi naj bi zato Kul več izgubil kot je Golob pridobil.

Poti vodijo do Rončevića

Seveda anketam Parsifala, saj so utemeljene ne nenavadni metodologiji in nosijo evidentne prstne odtise vladajoče SDS, nihče posebej ne verjame, so pa pomembno propagandno sredstvo prepričevanja množic. Kot vemo, volivci v veliki meri svoje preference oblikujejo na podlagi javnega mnenja in torej v medijih objavljenih preferenc drugih volivcev. Zato je skrajno pomembno, kje in kako so ankete plasirane v javnost. Ob tem največkrat naletimo na eno ime: dr. Borut Rončević, ki se pojavlja v številnih zgodbah.

O razdelitvi proračunskega denarja, namenjenega pluralizaciji medijev ter podprtju kakovostnih vsebin, so lani odločali člani strokovne komisije Matej Makarovič, Borut Rončevič, Tamara Besednjak Valič, Jonatan Vinkler in Suzana Žilič Fišer – izbor je prepoznavno političen. Ob tem Rončeviću ni bilo težko stopiti v konflikt interesa, ker sta skupaj z Makarovičem solastnika zasebne Fakultete za medije, sicer ravno tako finančno podprte s strani Janševe vlade, pred tem pa sta za izdelavo analize poročanja o »ukrepih vlade v zvezi s covid-19« prejela 24.000 evrov.

Začetek Jančičevega prispevka: že naslov je indikativen

© Siol / IN MEDIA RES

Pod Janševo vlado nadvse protežirani Rončević je sicer tudi predsednik novega nadzornega sveta RTS, kjer želi, čeprav kot lastnik posredno stoji za anketami Parsifala, delegitimirati izbiro inštituta Mediana, ki za RTV opravlja javnomnenjske raziskave. Nedavno so ga v oddaji Tarča predstavili kot »vodjo raziskav pri Parsifalu«, v oddaji je tudi neprepričljivo nastopil. Več kot jasen konflikt in tudi nakazana intenca, kaj želi doseči s takim ravnanjem na javnem servisu! Kakšne rezultate bomo gledali v anketah javne radiotelevizije in kdo bo zmagoval, če jih bo opravljal njegov Parsifal, zelo prepoznavno vidimo prav v zgoraj opisanem primeru Siola.

Dvomiti v svoje ankete

Janševa stava na propagandne učinke s produkcijo lastnih anket, vse v slogu Churchillove domislice, da je verjeti anketam le takrat, ko jih sami ponaredimo, prihaja v neposredno nasprotje z njegovo psihopolitiko konspiracizma in paranoje. Kot vemo, je dosmrtni predsednik SDS že večkrat svaril pred anketami, v katerih SDS zmaguje. Njegova poanta je vedno bila enaka in dobesedno naslednja: če na lestvicah javnega mnenja vodimo, potem so te lestvice zrežirane zato, da bi uspavale naše volilno telo! Zato jim nikakor ne smemo verjeti!

Utegne se torej zgoditi, da se Parsifal, Jančič in Rončević trudijo preveč in jih bo na koncu pokopala šefova psihopolitika paranoje!

Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES