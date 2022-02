Minister zbijal šale na račun filma, ki govori o zlorabah žensk

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik, tesen podpornik Janševe vlade iz kvote stranke SMC, zdaj Konkretno, ki nikoli ni podvomil, da bi bilo z njegovo podporo avtoritarni oblasti kaj narobe, se mora pred javnostjo zagovarjati zaradi video posnetka, na katerem se očitno zelo divje zabava, po njegovem obrazu pa se sprehajajo ženske roke in ga božajo.

Portal 24ur.com poroča o tem, da se je minister v videu pojavil na profilu Anžeta Marčuna, ki na aplikaciji TikTok pogosto objavlja šaljive vsebine, v domnevno šaljivem nastopu pa naj bi v zaigrano polomljeni angleščini izvajal parodijo na nedavno objavljen dokumentarni film The Tinder Swindler, ki govori o izraelskem prevarantu Simonu Levievu. Kot so povzeli na omenjenem portalu, je ta aplikacijo za zmenke uporabljal za iskanje žensk, s katerimi je nato čustveno manipuliral na način, da so mu nakazovale denar, s čimer naj bi financiral svoj razkošen življenjski slog. Koritnik naj bi nato neokusno imitiral tovrstno prevarantstvo in video delil tudi na svojem tviter računu.

Portal 24ur.com, podpisana je novinarka Maja Pavlin, odpira interpretacijo, ki jo postavlja že v naslov: minister naj bi s tem v lokalu zbijal šale na račun filma, ki govori o zlorabah žensk, kar naj bi bilo že po sebi zavržno. Očitno oboroženi s takšno tezo so objavili tudi njegov odziv, branil se je takole: »Ali smo v Sloveniji prepovedali ta film? Zakaj bi bila potem sporna moja parodija?«

Če bi analizirali njegovo reakcijo, bi takoj morali ugotoviti, da je strogo vzeto nesmiselna. Spornost neke imitacije in parodije ne more biti odvisna od prepovedanosti neke teme ali v relaciji s »prepovedjo« filma. Neustreznost nekega dejanja je nekaj, kar nosi temelj svoje neetičnosti v samem sebi in na noben način ne korelira z družbenim zavračanjem vsebine, tokrat v formatu filma.

Toda po tej nesmiselni trditvi se je Koritnik še dodatno zapletel, dejal je: »Celoten film javnost ozavešča o nevarnosti takšnih aplikacij. Tudi najin video ne dela nič drugega, kot da širi informacijo o tem.«

Strinjamo se lahko, da Koritniku zaradi parodije težko očitamo seksizem, kot to poskuša storiti omenjeni novinarski prispevek, takšna obravnava je evidentno prenapihnjena. Morda nam manjka kakšen podatek o kontekstu Koritnikovega zabavljaštva, tudi o tem, ali je dal soglasje za objavo posnetka in podobno, toda vsekakor je njegov nastop predvsem neokusen, ker sporočilo filma interpretira na lahkoten način, s čimer filmski lik prevaranta žensk prikazuje kot socialno sprejemljiv, četudi v šali.

Če odštejemo razpravo o tem, ali je bil minister vinjen in v kakšni meri je upošteval covid ukrepe, bi nas še najbolj moralo zrevoltirati njegovo sprenevedanje, ko pravi, da ima film funkcijo ozaveščanja, sam pa potemtakem s svojo parodijo širi pozitivno informacijo o zlorabah žensk. Če si je zamislil, da bo z igranjem prevaranta dosegel ozaveščanje, potem bi mu svetovali, da preneha slediti svojima šefoma Zdravku Počivalšku in Janezu Janši, ker je avtoritarno ustrojena država že povsem zavožena in mora te igre biti kmalu konec, raje pa nakaže nekaj denarja »Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja«. S tem bo dokazal svojo iskrenost podpore ženskam, ki so žrtve nasilja.

Več bo nakazal, bolj mu bomo verjeli, da se ni v svojem izmotavanju glede »širjenja informacije« o zlorabah žensk zgolj sprenevedal.

