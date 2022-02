Tudi Počivalšek bi zdaj sodeloval s proticepilci

Če je predsednik vlade dve leti ostro in vsakodnevno napadal proticepilce, jim pripisoval krivdo za neuspešen boj proti epidemiji, če je proticepilce razglašal za skrajne levičarje in levičarje za skrajne cepilce, vse skupaj pa za nasprotnike znanosti, je zdaj prišel trenutek, ko se jim za volilne potrebe njegovi podporniki dobrikajo

Skrajni levičarji se bodo vsak hip infiltrirali v Janševo satelitsko gibanje Povežimo Slovenijo. Blasfemično dejanje je očitno: če je predsednik vlade dve leti ostro in vsakodnevno napadal proticepilce, jim pripisoval krivdo za neuspešen boj proti epidemiji, če je proticepilce razglašal za skrajne levičarje in levičarje za skrajne cepilce, vse skupaj pa za nasprotnike znanosti, je zdaj prišel trenutek, ko se za volilne potrebe njegovi podporniki dobrikajo prav tej kategoriji protestnikov, torej proticepilcem, in jih snubijo v svoje vrste.

Nič več solzivca

Prišel je čas, ko jih Aleš Hojs več ne bo preganjal z vodnimi topovi in solzivcem, čas volitev! Naskakovanje proticepilcev sem že analiziral, v Povežimo Slovenijo je celo Janševa izbranka Tina Bregant, zaupnica in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, tudi možna kandidatka za ministrico, ki je skupaj z Ernestom Petričem in drugimi napolnila vrste tega satelitskega gibanja. Ob spraševanju novinarjev, zakaj v Povežimo Slovenijo nenadoma podpira naslavljenje proticepilcev, ki si jih želijo v svojih vrstah, je hitela zvito pojasnjevati, da »ne gre samo za proticepilce, to so ljudje, ki nam jih ni uspelo dovolj nagovoriti, da bi jih opolnomočili, zakaj bi se cepili.« Povedano na kratko, Podobnikovo obljubo, da bodo »povezovalna lista, ki ne želi nikogar izključevati in bo seveda z veseljem sprejela tudi take ljudi«, torej proticepilce, je uspela preigrati v neko povsem drugo vprašanje (»napačna sled«), kako proticepilce prepričati, da bi se cepili.

Tokrat pa je Janšev minister Zdravko Počivalšek v enem od dveh intervjujev, ki jih je uspel dati v istem dnevu hkrati za provladni Siol in provladni Planet TV, novinarju Alekandru Koledniku na vprašanje, ali bodo nagovarjali tudi nasprotnike cepljenja, pojasnil:»Poglejte, mi nismo zaprti za nikogar in do nikogar izključujoči. Že večkrat sem povedal, ko nekateri pred volitvami prisegajo, kaj bodo in česa ne bodo, da se bomo mi tudi v prihodnje pogovarjali z vsemi, dogovorili pa se bomo s tistimi, s katerimi se bomo lahko uskladili, kako Slovenijo peljati po poti večjega napredka. Nikogar ne izključujemo.«

Janševo izrecno in zelo grobo izključevanje in zavračanje je torej prešlo v svoje nasprotje, sprejemanje in neizključevanje. V potopljeni stranki Konkretno, porojeni iz Cerarjeve SMC, po novem z veseljem sodelujejo s skrajnimi levičarji, kot temu pravi šef SDS. Kakorkoli je že nesmiselno opozarjati na logična protislovja v poziciji vladajočih, pa ni nekoristno opozarjati na njihovo sprenevedanje, cinizem in nenačelnost, s katerimi nas razveseljujejo v svoji političnih trobilih in propagandnih glasilih.

Tudi s hudičem

Ni težko ugotoviti, da bi v Povežimo Slovenijo paktirali tudi s hudičem, če bi to le prineslo boljši volilni rezultat. Končno njihova ravnanja že doslej niso bila daleč od tega; moralni bankrot in bresramna nenačelnost v slovenski politiki še nikoli nista bila intenzivnejša in samoumevnejša, pa tudi tako zelo neproblematizirana. Zdaj čakamo, kdaj bodo Počivalšek, Podobnik, Kangler, končno pa tudi njihov šef, vendarle podali roko Ladislavu Trohi, Zoranu Stevanoviću in Anici Bider, jih povabili v svoje vrste in z združenimi močmi stopili na volitve. V imenu neizključevanja in za blaginjo Slovenije, kot temu pravijo v svoji popolnoma iztrošeni demagoški retoriki.

