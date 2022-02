Preiskovalna komisija bo ovadila Janšo, Hojsa, Mahniča in Olaja

Izpolnjeni so pogoji za naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, državnega sekretarja Žana Mahniča in predsednika vlade Janeza Janšo. Zaradi oviranja dela preiskovalne komisije in šikaniranja na delovnem mestu pa bo ovaden tudi prvi mož policije Anton Olaj.

Preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, bo pripravila ovadbo zoper Janeza Janšo, Aleša Hojsa in Žana Mahniča zaradi žaljive obdolžitve na račun preiskovalne komisije. Zaradi oviranja dela preiskovalne komisije in šikaniranja na delovnem mestu pa tudi prvega moža policije Antona Olaja.

Preiskovalna komisija DZ je v danes sprejetih sklepih ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, državnega sekretarja Žana Mahniča in predsednika vlade Janeza Janšo, je za STA pojasnil predsednik komisije Rudi Medved (LMŠ).

Medved je pojasnil, da gre za žaljive obdolžitve na račun parlamentarne preiskovalne komisije, njenih članov in strokovnih sodelavcev, ki škodujejo časti in dobremu imenu preiskovalne komisije kot državnega organa.

Preiskovalna komisija bo na podlagi analize pričanja zaslišanih prič in pridobljenih dokumentov na pristojni posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva zoper generalnega direktorja policije Antona Olaja podala naznanilo sumov storitve kaznivih dejanj oviranja pravosodnih in drugih državnih organov, med njimi tudi preiskovalne komisije in šikaniranja na delovnem mestu. Podani so namreč razlogi za sum, da je Olaj v postopku preiskave vplival na pričanje, je dodal Medved.