»Sproščanje ukrepov bo nekoliko zaustavilo padanje števila okužb, ni pa pričakovati obrata navzgor«

Sproščanje ukrepov bo najverjetneje nekoliko zaustavilo padanje števila dnevnih okužb, ni pa pričakovati obrata navzgor, ocenjuje Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete, ki modele razvoja epidemije pripravlja za Sledilnik za covid-19. Po njegovi oceni trenutna epidemiološka slika omogoča sproščanje ukrepov.

Po oceni Janeza Žiberta je odločitev vlade glede sproščanja ukrepov prišla v primernem času, za kar vidi najmanj dva razloga. Potek bolezni v primeru različice omikrona je namreč milejši kot v primeru prejšnjih različic covida-19, prav tako smo v Sloveniji že prešli vrh petega vala epidemije.

"Če se podrazličica omikrona BA2 v Sloveniji ne bo širila v takšnem obsegu kot na Danskem, lahko pričakujemo, da bo število novih okužb, bolnišničnih obravnav in smrti še naprej padalo," je poudaril.

Žibert pričakuje, da bomo v tem tednu predvidoma potrdili od 15.000 do 20.000 okužb z novim koronavirusom. To je še vedno veliko okužb, a manj kot v času vrha petega vala, ko smo v enem tednu potrdili skoraj 100.000 novih okužb, je spomnil.

Število dnevno potrjenih okužb se bo v začetku marca v povprečju spustilo na 2000 do 2500. "Če se bo trend upadanja okužb in sprejemov v bolnišnice nadaljeval, lahko sredi meseca marca pričakujemo 50 ljudi na intenzivnih oddelkih bolnišnic in med 300 do 400 v bolnišnicah zaradi covida-19," je poudaril Žibert.