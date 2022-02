Trojka Hojs-Kangler-Predalič gre v Dubaj

Na Expo 2020 potujejo zaradi »inovativnih orodij in digitalne tehnologije za področje notranje varnosti, vključno z umetno inteligenco«

»Zmagovita« trojka: Hojs / Kangler / Predalič

© arhiv Mladine

Minister Aleša Hojsa bo s svojima državnima sekretarjema Francem Kanglerjem in Božom Predaličem na obisku svetovne razstave Expo v Zadruženih Arabskih Emiratih od sobote, 26. februarja, do 2. marca, razkriva vladno gradivo.

»Ministrstvo za notranje zadeve je družbeno odgovorna organizacija, zavezana k nenehnemu izboljševanju in inoviranju za pravočasno in ustrezno prilagoditev sodobnim izzivom. Zato je stalno spoznavanje s tehnološkimi inovacijami in izboljšavami bistvenega pomena za učinkovito opravljanje osnovnih nalog ministrstva, predvsem zagotavljanja varnosti državljanov,« se glasita dva od šestih stavkov iz obrazložitve potrebnosti obiska.

Gradivo opozarja, da se na Expo 2020 predstavljajo tudi podjetja, ki razvijajo »orodja za pridobivanje informacij o kriminalni dejavnosti ter tehnične rešitve in storitve za zagotavljanje notranje varnosti, tako na področju boja proti kriminalu kot tudi za varstvo javnega reda in miru«.

V okviru obiska trojice Hojs-Kangler-Predalič bo potekalo bilateralno srečanje s podpredsednikom vlade in ministrom za notranje zadeve Zadruženih arabskih emiratih, šejkom Saifom bin Zayed Al Nahyanom, ki je sicer član ene od tamkajšnjih vladajočih družin. Pogovarjali naj bi se »o dosedanjem bilateralnem sodelovanju med državama na področju notranjih zadev«. Kje Slovenija trenutno sodeluje z Zadruženimi arabskimi emirati na področju notranjih zadev – na tako sodelovanje nakazuje vladno gradivo, čakamo odgovor MNZ. V pogovorih naj bi naslovili tudi »morebitne nove pobude za skupne aktivnosti pri preprečevanju čezmejne kriminalitete in v boju proti terorizmu«.

Čeprav se cilji obiska berejo kot dokaj standardne floskule ob raznih srečanjih delegacij za prizadevanja za »nova sodelovanja« in »skupne nastope/napore/prizadevanja«, pa spomnimo; globalna preiskava, katere izsledki so v javnost prišli lani poleti in v kateri je sodelovalo sedemnajst medijskih hiš – vključno z Guardianom, je razkrila široko uporabo vohunske programske opreme Pegasus, ki jo izraelsko podjetje NSO Group prodaja tudi vladam za vohunjenje za aktivisti, politično alternativo in novinarji – med vsaj desetimi vladami, strankami NSO, naj bi bila tudi vlada Združenih arabskih emiratov (ob vladah Azerbajdžana, Bahrajna, Kazahstana, Mehike, Maroka, Ruande, Savdske Arabije, Indije in sosednje Madžarske).

V istem terminu, od 26. februara do 2. marca, bo sicer v Dubaj na Expo potovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec z vodjo kabineta in sekretarko. V opisu ni konkretnih srečanj, se pa bo 27. februraja, ko bo slovenski paviljon na Expu obiskal vrhunski kolesar Tadej Pogačar, tam očitno pojavila tudi ona in udeležila premiere dokumentarnega filma »Contour Slovenia«. »To je projekt izvedbe in dokumentiranja izvirnega športnega izziva: prekolesariti slovensko mejo. Idejni vodja projekta je Ignac Bakše, kolesar in fotograf, ki je v 9 dneh prekolesaril pot ob slovenski meji in fotografiral slovensko pokrajino.« Izvemo tudi, da si bo ministrica na slovenskem paviljonu ogledala tudi predstavitev izdelkov Višje strokovne šole za les in oblikovanje Maribor.

Strošek ministričinega obiska naj bi dosegal približno 7.500 evrov, strošek trojice ministrstva za notranje zadeve pa v gradivu ni naveden. Na Expu v Dubaju so bili v zadnjem dobrem letu tudi drugi predstavniki vlade, vsaj ministra Zdravko Počivalšek in Boštjan Koritnik.