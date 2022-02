ZDA napovedujejo takojšnje sankcije zaradi Putinovega priznanja separatističnih republik

Ruski predsednik Vladimir Putin je proruski separatistični regiji Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine priznal kot neodvisni ljudski republiki

Joe Biden, predsednik ZDA / Vladimir Putin, predsednik Rusije

© Gage Skidmore / Kremlin.ru

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je po ruskem priznanju dveh separatističnih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine napovedala takojšnjo uvedbo sankcij ZDA proti Rusiji. Predsednik ZDA Joe Biden ima že napovedane pogovore z zavezniki.

"Takšno potezo smo pričakovali in smo pripravljeni na takojšen odgovor. Predsednik Biden bo kmalu izdal izvršni ukaz, s katerim bodo prepovedane nove investicije, trgovina in financiranje s strani ameriških oseb s tako imenovanima regijama DNR in LNR," je sporočila Psaki in pri tem imela v mislih republiki Doneck in Lugansk, ki ju je danes priznal ruski predsednik Vladimir Putin.

"Izvršni ukaz bo dal tudi pooblastila za sankcije proti osebam, ki delujejo na omenjenih območjih Ukrajine. State Department in ministrstvo za finance bosta kmalu sporočila podrobnosti. Kmalu bomo naznanili tudi dodatne ukrepe zaradi današnje grobe kršitve ruskih mednarodnih zavez. Ti ukrepi so ločeni in bodo dodatni hitrim in resnim gospodarskim ukrepom, ki smo jih začeli pripravljati z zavezniki in partnerji, če bo Rusija nadaljevala z invazijo Ukrajine," je še sporočila Psaki.

Jen Psaki,

tiskovna predstavnica Bele hiše

Dodala je, da se ZDA še naprej posvetujejo z zavezniki in partnerji, vključno z Ukrajino, o naslednjih korakih in o nadaljevanju ruskega zaostrovanja razmer na meji z Ukrajino. Predsednik Biden je danes že govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, kasneje danes pa ima napovedan telefonski pogovor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzom.

Nemčija: "Gre za očitno kršitev mednarodnega prava"

Na današnjo rusko priznanje separatističnih republik Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine se je odzvala tudi Nemčija. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je ocenila, da gre za očitno kršitev mednarodnega prava. Napovedala je tudi odziv na to kršitev.

V sporočilu za javnost nemškega zunanjega ministrstva je še zapisala, da je rusko priznanje separatističnih republik na vzhodu Ukrajine hud udarec za vsa diplomatska prizadevanja za mirno in politično rešitev trenutnega konflikta.

"Priznanje je tudi še ena kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine, ki jo najostreje obsojamo. Nemčija vztrajno ostaja ob strani Ukrajini znotraj njenih mednarodno priznanih meja. Na to kršitev mednarodnega prava se bomo odzvali. To usklajujemo z našimi partnerji," je še poudarila nemška zunanja ministrica.

Rusijo je Baerbock tudi pozvala, naj prekliče odločitev in se vrne na pot diplomatskega in političnega reševanja konfliktov v skladu z dogovoroma iz Minska. Na Rusijo je tudi ponovno naslovila poziv, naj odpravi vojaške grožnje na ukrajinski meji. "Izrecno svarimo pred nadaljnjo rusko vojaško eskalacijo," je poudarila.

"Namerno in brez kakršnega koli razumljivega razloga se uničujejo večletna prizadevanja v okviru normandijske četverice in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse)."



Annalena Baerbock,

nemška zunanja ministrica

"Namerno in brez kakršnega koli razumljivega razloga se uničujejo večletna prizadevanja v okviru normandijske četverice in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse)," je še poudarila vodja nemška diplomacije. Ocenila je tudi, da je ruska zavezanost diplomatski rešitvi krize sedaj utrpela ogromno škodo.

NATO: "Doneck in Lugansk sta del Ukrajine"

Na Putinovo potezo se je odzval tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki je prav tako obsodil odločitev Rusije. "To še dodatno spodkopava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, spodjeda prizadevanja za rešitev konflikta ter krši sporazuma iz Minska," je zapisal v izjavi.

Ob tem je Stoltenberg spomnil, da je Varnostni svet ZN, ki vključuje Rusijo, leta 2015 potrdil popolno spoštovanje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitost Ukrajine. "Doneck in Lugansk sta del Ukrajine," je poudaril.

Moskva po njegovih besedah še naprej podžiga konflikt na vzhodu Ukrajine z zagotavljanjem finančne in vojaške pomoči separatistom. Poleg tega poskuša ustvariti izgovore za vnovičen napad na Ukrajino, je zapisal generalni sekretar.

Nato po njegovih navedbah podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih mejah. "Zaveznice najodločneje pozivajo Rusijo, naj izbere pot diplomacije in začne takoj umikati vojaške sile ob in v Ukrajini v skladu z mednarodnimi zavezami in obveznostmi," še piše v izjavi.

Johnson: "Priznanje neodvisnosti proruskih separatistov je odmik od dogovorov iz Minska"

Podobnega mnenja je tudi britanski premier Boris Johnson, ki je Putinovo potezo označil kot "očitno kršitev suverenosti in celovitosti Ukrajine". "Priznanje neodvisnosti proruskih separatistov v Ukrajini s strani ruskega predsednika Vladimirja Putina je odmik od procesa in dogovorov iz Minska," je dejal Johnson po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Britanski premier je novinarjem še dejal, da bo Združeno kraljestvo še naprej delalo vse, kar je v njegovi moči, da bo prebivalcem Ukrajine stalo ob strani "z zelo močnim paketom sankcij."

Te naj bi bile po besedah Johnsona sprejete v dogovoru z ostalimi zavezniki in nemudoma v primeru ruskega "vpada ali invazije" na Ukrajino. "A očitno je to, kar se je zgodilo, izjemno slaba novica," je še dodal.

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je ocenila, da Putinova poteza "označuje konec procesa iz Minska in je kršitev ustanovne listine Združenih narodov". Kot je objavila na Twitterju, "ne bomo dovolili, da bi ruska kršitev njenih mednarodnih zavez ostala nekaznovana".

K priznanju sta Putina pozvala voditelja Donecka in Luganska

Ruski predsednik je nocoj proruski separatistični regiji Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine priznal kot neodvisni ljudski republiki. Po govoru o razmerah na jugovzhodu Ukrajine, ki ga je prenašala ruska državna televizija, je podpisal odlok o njunem priznanju. K priznanju sta pred tem ruskega predsednika pozvala voditelja obeh samooklicanih ljudskih republik Doneck in Lugansk, Denis Pušilin in Leonid Pašečnik.

