Janša obsodil Putinovo potezo

Janševa vlada je pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU

Leta 2006 je slovenska delegacija obiskala Moskvo. Tam so se rokovali Janez Janša, Vladimir Putin in Dimitrij Rupel.

© Bobo / arhiv Mladine

Slovenski premier Janez Janša je obsodil rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih "samooklicanih" republik Doneck in Lugansk. Zavzel se je, da EU Ukrajini ponudi "perspektivo polnopravnega članstva". Janša ter ministri Matej Tonin, Anže Logar in Zdravko Počivalšek so se kasneje dogovorili, da je "Slovenija pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU".

"Rusko priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je očitno kršenje mednarodnega prava ter dogovorov iz Budimpešte in Minska. Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva," je na Twitterju ponoči zapisal Janša.

Da Slovenija ostro obsoja odločitev ruskega predsednika Putina, je na Twitterju zapisalo tudi zunanje ministrstvo. "Ti sovražni ukrepi predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava in zavez iz dogovorov iz Minska, ne bodo ostali brez posledic," so sporočili.

"Rusko priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je očitno kršenje mednarodnega prava ter dogovorov iz Budimpešte in Minska. Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva."



Janez Janša,

predsednik vlade RS

Ponovili so, da Slovenija neomajno podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru mednarodno priznanih meja. Na MZZ so izrekli tudi podporo ukrajinskemu vodstvu v luči te "agresije, v celoti in enostransko sprožene s strani Rusije".

Zapis slovenskega predsednika vlade na Twitterju

© Twitter

Obrambno ministrstvo je medtem na Twitterju zapisalo, da je minister Matej Tonin v luči dogajanja v Ukrajini opravil konferenčni klic s premierjem Janšo, zunanjim ministrom Anžetom Logarjem in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. Izmenjali so "aktualne informacije in uskladili pristop Slovenije do krize".

"Ti sovražni ukrepi predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava in zavez iz dogovorov iz Minska, ne bodo ostali brez posledic."



Ministrstvo za zunanje zadeve RS

"Slovenija je pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU in okrepiti prisotnost Slovenske vojske v vzhodnih članicah zveze Nato," je Mors zapisal na Twitterju.

"Slovenija je pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU in okrepiti prisotnost Slovenske vojske v vzhodnih članicah zveze Nato."



Ministrstvo za obrambo RS

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek zvečer proruski separatistični republiki Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine priznal kot neodvisni ljudski republiki. Po govoru o razmerah na jugovzhodu Ukrajine, ki ga je prenašala ruska državna televizija, je podpisal odlok o njunem priznanju. Odredil je napotitev vojske "za zagotovitev miru" in ruskemu zunanjemu ministrstvu naložil vzpostavitev diplomatskih odnosov z obema republikama, ki sta mednarodnopravno del Ukrajine.

GjMnTo85S4A