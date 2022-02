Biden uvedel sankcije

ZDA poudarjajo, da gre za ločene sankcije od tistih, ki bodo uvedene, če bo Rusija nadaljevala z "oboroženo agresijo proti Ukrajini"

Joe Biden, predsednik ZDA, prepovedujejo nove investicije v separatističnih ukrajinskih regijah, ki jih je priznala Rusija. Uvedel je tudi prepoved vstopa v ZDA osebam, ki jih bosta izbrala State Department in ministrstvo za domovinsko varnost.

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je kmalu zatem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin priznal neodvisnost separatističnih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, uvedel sankcije proti vsem, ki bodo tam opravljali kakršnekoli transakcije.

Sankcije je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, ki je dejala, da gre za "ločene sankcije od tistih, ki bodo uvedene, če bo Rusija nadaljevala z oboroženo agresijo proti Ukrajini".

Bidnove sankcije prepovedujejo nove investicije v separatističnih regijah, prepoved uvoza v ZDA iz omenjenih regij, kakor tudi izvoza iz ZDA, prepoved vseh vrst finančnih transakcij in zamrznitev premoženja omenjenih regij in posameznikov iz omenjenih regij v ZDA, kot bo določilo ministrstvo za finance ZDA. Uvaja se tudi prepoved vstopa v ZDA osebam, ki jih bosta izbrala State Department in ministrstvo za domovinsko varnost.

Putin je sicer kmalu po priznanju izdal ukaz vojski, naj "zavaruje mir" v Donecku in Lugansku. Ko se bo to zgodilo, bodo sledile nove sankcije ZDA in predvidoma tudi zavezniških držav, kot obljubljajo od začetka zaostrovanja ukrajinske krize.

ZDA so kasneje že sporočile, da bodo danes uvedle še sankcije proti Moskvi, potem ko so se sprva previdno odzvale na ukaz Putina o razmestitvi ruskih enot na separatistični območji v Ukrajini.

Neimenovani visoki ameriški uradnik se medtem za francosko tiskovno agencijo AFP ni želel opredeliti, ali Putinov ukaz ruskim oboroženim silam, naj v Donbasu "vzdržujejo mir", za Zahod pomeni dejansko invazijo, ki bi sprožila veliko širše in strožje zahodne sankcije proti Moskvi.

Za ameriškega državnega sekretarja Antonya Blinkna rusko priznanje separatističnih območij predstavlja znak, da "Putina diplomacija ne zanima". Za Blinkna je priznanje neodvisnosti ozemelj v neposrednem nasprotju z zatrjevano zavezanostjo Rusije diplomaciji in jasen napad na suverenost Ukrajine.

ZDA so sicer v ponedeljek iz varnostnih razlogov poslale vse svoje diplomate iz Ukrajine na Poljsko.

