Tonin: »To je vojna napoved Ukrajini«

Slovenski minister za obrambo Matej Tonin je dejal, da je Slovenija pripravljena okrepiti prisotnost naše vojske v vzhodnih članicah zveze Nato

Obrambni minister Matej Tonin je pripravljen okrepiti prisotnost slovenske vojske v vzhodnih članicah zveze Nato

© arhiv Mladine

Obrambni minister Matej Tonin je rusko priznanje separatističnih ozemelj v Ukrajini označil za "grobo kršenje mednarodnega prava, poseg v ozemeljsko celovitost in suverenost". Slovenija je po njegovih besedah "pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU" in "okrepiti prisotnost Slovenske vojske v vzhodnih članicah zveze Nato".

"V luči dogajanja in stopnjevanja napetosti smo takoj uskladili pristop Slovenije do trenutne situacije v Ukrajini," je zapisal. Dodal je, da je Slovenija pripravljena "podpreti članstvo Ukrajine v Evropski uniji in okrepiti prisotnost Slovenske vojske v vzhodnih članicah zavezništva".

Glede na to, da je Rusija priznala separatistične regije "v okviru starih sovjetskih meja", je to z drugimi besedami" vojna napoved Ukrajini," je še zapisal.