Nemčija v okviru sankcij začasno ustavlja projekt plinovoda z Rusijo

Nemški kancler Olaf Scholz je danes sporočil, da Nemčija začasno ustavlja projekt plinovoda Severni tok 2 z Rusijo v odgovor na rusko priznanje separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine. Scholz je po poročanju tujih tiskovnih agencij zaprosil za začasno ustavitev postopka pregleda za plinovod s strani nemškega regulatorja.

Scholz je dejal, da je zaprosil ministrstvo za gospodarstvo, naj umakne obstoječe poročilo o analizi zanesljivosti oskrbe pri nemški zvezni agenciji za omrežja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To se sicer sliši tehnično, vendar je to nujen administrativni korak, da plinovoda zdaj ni mogoče certificirati."



"To se sicer sliši tehnično, vendar je to nujen administrativni korak, da plinovoda zdaj ni mogoče certificirati," je povedal Scholz in poudaril, da brez tega certifikata Severni tok 2 ne more začeti obratovati.

Plinovod Severni tok 2 pod Baltskim morjem povezuje Rusijo in Nemčijo. Septembra lani so ga dokončali, vendar je še brez obratovalnega dovoljenja, ker ga zaradi pravnih razlogov blokira nemški regulator na področju energetike BNetzA.

