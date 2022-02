Minister bi zdaj preganjal tiste, ki so delili videoposnetek

Nova blamaža

Članek na MMC RTVSLO o ministrovem nastopu v Odmevih

Minister Boštjan Koritnik se skrajno nerodno in neprepričljivo brani pred številnimi očitki, ki so ga doleteli po objavi videoposnetka, na katerem na divji zabavi neokusno imitira filmski lik iz dokumentarnega filma The Tinder Swindler in se posredno norčuje iz teme zlorab žensk. Večer je povzel njegovo napoved, da bo preganjal »kršitelje«, ki so si drznili objaviti fotografije in videoposnetek: »Ob tem je dodal, da bo primoran pravno ukrepati proti kršiteljem, ki bodo še naprej delili fotografije in videoposnetke, ki so bili objavljeni na njegovih zasebnih profilih na družbenih omrežjih, saj da gre pri tem za kaznivo dejanje.«

Vprašanje seksizma

O primeru sem že podrobneje poročal in tudi zavzel stališče, da je ministrovo ravnanje nespodobno, brez okusa in nevredno javne osebe, v tem primeru v vlogi vidnega politika. Zaradi njega bi v razviti demokratični državi z visoko politično kulturo sam odstopil. Njegovo dejanje pa se izmika definiciji seksizma, ki je oblika poniževanja ali diskriminacije žensk, in sicer iz razloga formata njegovega nastopa v videu: Koritnik ni nikjer trdil, da je zloraba žensk nekaj sprejemljivega, ampak je zgolj imitiral filmski lik, ki to počne, na način parodije in oponašanja. Kar še ne pomeni, da prepričanja lika v filmu tudi intimno deli, se mu pa očitno zdijo dovolj smešna. Ker se je hkrati izmikajoče branil, da je s tako gesto želel opozoriti na zlorabe, mu navduševanja nad njimi pač ne moremo neposredno očitati, je pa njegov nastop, objavil ga je na svojem Instagram računu, zelo prepoznavno nakazal, da se rad sproščeno zabava in da mu svojih neokusnosti ni težko deliti z javnostjo na socialnih omrežjih.

Njegova pripravljenost, da razgali svoje nespodobno obnašanje, je dejansko tista, ki je problematična in zdi se, da je morda celo mislil, da se bo komu zazdel velik »frajer«. V tem smislu bi smeli njegovo afnanje šteti za manj problematično od Pahorjeve »Ajde, miška ma, to mi deli«, s katero se je ta, očitno seksistično intonirano, razposajeno obrnil na dijakinjo. Dokazuje pa, da imamo ministra s slabo presojo, ki se ni niti za trenutek spomnil, da bi politiki morali biti tudi moralni zgled drugim. Ob tem, kar počne avtoritarna oblast, katere del je Koritnik, to ni posebna novica.

Vprašanje zasebnosti

Iz njegovih izjav bi lahko sestavili celo taksonomijo retorično in argumentacijsko neposrečenih obramb. Vrhunec vseh prestavlja nastop v Odmevih in obenem navedeno stališče, zapisano v Večeru, da bo preganjal tiste, ki so posnetek predvajali, češ da so storili kaznivo dejanje.

Naj za začetek pojasnim, zakaj se minister ne more sklicevati na pravico do zasebnosti. Prvič, videoposnetek ni ušel v javnost, objavil ga je kar sam. Sklicevanje nanjo v takih primerih ni posebej verodostojno in upravičeno. Da ga je na osebnem profilu Instagram računa, v primeru politikov, ki so prevladujoče oziroma relativno javne osebe, ni nobena posebna omejitev, kar zadeva delitev podatkov z javnostjo. Zares mejen primer bi imeli, če bi se v posnetku vsebina dotikala njegove intime, podatkov o njegovem zdravju ali morda spolnega življenja. Spomnimo se primera nesrečnega mariborskega ravnatelja in videa, ki je postal viralen. Kaj storiti v takšnem primeru z intimno vsebino, če bi jo delil sam minister, bi bilo mogoče zanimivo teoretsko vprašanje. Toda aktualni je bolj enostaven, vsebina njegovega nastopa tokrat na noben način ni posegala v delikatno sfero privatnega življenja, obenem pa ga je z javnostjo delil tisti, ki se zdaj čuti oškodovanega.

Njegova želja po umiku posnetkov je zato neutemeljena. Razen tega so v imenu pravice javnosti do obveščenosti omenjeni video množični mediji že objavili, med drugimi tudi POP TV in RTV Slovenija. Ali to pomeni, da bo zahteval umik posnetka tudi od omenjenih medijev? Končno je nastopil v oddaji Odmevi, kjer so posnetek v dobršni meri zavrteli, pri tem pa niti z besedico ni protestiral ali nakazal, da je javni servis s tem storil kaznivo dejanje!

Trik s transparentnostjo

Koritnik se je v svojih nespretnih strategijah izmikanja med drugim bizarno branil z mnenjem, da je s svojo parodijo reklamiral film in s tem posredno opozarjal na zlorabo žensk. Pomislimo, kaj to pomeni v luči njegove grožnje s pregonom tistih, ki so objavil videoposnetek. Bi zdaj rad preganjal vse, ki promovirajo njega, ki promovira boj proti zlorabam žensk? Kot sem že povedal, bi lahko k temu boju prispeval na drugačne načine, tudi z donacijami društvom.

Še bolj komično se je minister za javno upravo zapletel v Odmevih pri Tanji Starič. Ta je po stari navadi znova ponudila recept ekvidistanciranja: podobno kot je menda Rok Snežil »razdelil javno mnenje«, je tokrat po njenem Koritnik »razdelil javnost«… In res je že na začetku svojega nastopa poskusil z nenavadnim manevrom: »Torej po vseh odzivih sem zaznal, da so ljudje prizadeti, zgroženi in seveda nisem tisti, ki bi rekel, da se ne uči svojih napak. Če bi lahko ponovil, tega posnetka ne bi torej objavil. Se pa meni poraja drugo vprašanje, torej kaj pričakujemo od politikov, transparentnost. Jaz sem bil transparenten v tem, da to kar počnem, lahko vedno …«

Na tej točki ga je voditeljica prekinila iz drugih razlogov. Minister je torej v svoji obrambi že v začetku nastopa zaželel zaigrati na karto »transparentnosti«! Poudarek, ki so ga nato ponudili tudi v naslovu MMC RTV Slovenija. Kasneje je v pogovoru lahko svojo misel tudi zaključil: »Kot rečeno pa mislim, da je transparentnost to, da tisto kar delaš, si pripravljen tudi objaviti.«

Njegova skrb za naš smeh

Težko najdemo primer večjega »bullshita«, ki se je neproblematizirano prebil v medijski naslov in bo najbrž po stari navadi tam tudi obtičal, ne da bi se kdo ob to spotaknil: minister nas čisto resno prepričuje, da bi ga morali pohvaliti, ker transparentno objavlja svoje šaljive videoposnetke! Pojem, ki ga je vzel iz učbenikov boja proti korupciji, je očitno poskušal lansirati kot svojo odliko in vrlino v situaciji, ko se široki javnosti pogojno opravičuje, če jo je s parodijo prizadel!

Pomislimo zdaj še na to, kaj njegovo absurdno sklicevanje na transparentnost predstavlja v luči napovedi, da bo preganjal tiste, ki so videoposnetek širili naokoli? Bo potemtakem Koritnik kazensko preganjal svoje prizadevanje po lastni transparentnosti? No, najbrž nam že dolgo nihče ni natrosil toliko nesmislov, in to v isti sapi, ko bi se malce opravičeval! Če kaj, potem pričakujemo, da se zdaj opraviči ne samo prizadetim, ampak tudi vsem, iz čigar intelektualnih zmožnosti se zdaj še dodatno na veliko norčuje!

Kakor da vse variacije njegov poniglavosti še ne zadoščajo, je minister v Odmevih poskušal z novo. Navidez skrušeno se je opravičeval, da je bil njegov nastop parodija, s čimer je želel opozoriti na problem »in mnogi so bili, ki so se ali nasmejali, smeh tudi ni škodljiv, ali pa so rekli, a, ta film pa moram pogledati.« No, lepo, še en minister, ki ga skrbi za naše zdravje. Še en trik, v katerem je poskušal norčevanje reinterpretirati kot prizadevanje za nadvse želenim smehom.

Če mu v dveh mesecih ne bo uspel še nov dosežek, si bomo ministra zapomnili po trojem: najbolj po brezpogojni podpori avtoritarni oblasti, katere del je bil, nato po neokusnih parodijah in končno tudi po neverjetnem »bullshitu«, s katerim je želel prikriti svoje moralne kikse.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**