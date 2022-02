Janković: »Janšo je strah volitev«

Župan Ljubljane Zoran Janković je dejal, da SDS nima boljših idej, kot kopirati ideje ljubljanske občine. Obenem je izpostavil, da si Janševa stranka prilašča zasluge za to, da je Ljubljana varno mesto, a s tem dejansko nima nič.

Zoran Janković in Janez Janša sta se v preteklosti že pomerila tudi na državnem političnem parketu

Župan Ljubljane Zoran Janković se je na novinarski konferenci odzval na ravnanje SDS, ki je v seriji objav dosežkov na Instagramu navedla, da je Ljubljana ocenjena za najbolj varno mesto v Evropi. Jankovića veseli, da je predsednik SDS Janez Janša "končno spoznal, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu", a dodaja, da ne ve, kaj ima Janša s tem.

Ljubljana je bila v začetku meseca v sklopu projekta European Best Destinations razglašena za najboljšo destinacijo Evrope v letu 2022.

"Tako so odločili popotnice in popotniki s celega sveta z glasovanjem," so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana (Mol). Kar 92 odstotkov vseh glasov, namenjenih Ljubljani, je prišlo iz drugih držav, "kar dokazuje izjemno mednarodno privlačnost našega mesta," so še zapisali.

SDS pa je na družbenem omrežju Instagram objavila sliko Tromostovja, opremljeno z grafiko SDS, ki jo sicer uporabljajo na predvolilnih plakatih in sloganom Gradimo Slovenijo #Zate. Pod objavo so zapisali: "Več kot pol milijona popotnikov iz 182 držav je glasovalo za najboljše in najbolj varne evropske destinacije v letu 2022. Na prvem mestu je naša prelepa Ljubljana!" Dodali so še ključnik #Zmoremo.

"Ne vem, kako si oni predstavljajo, da so zaslužni za najbolj varno mesto," se je vprašal Janković. Dodal je tudi, da morda smatrajo, da je vladajoča stranka k temu pripomogla s tem, "ko so ogradili parlament in zaplinili ulice ter poškropili otroke in mamice v parku Tivoli".

Objava je razburila župana Jankovića, ki je na novinarski konferenci dejal, da je vodja SDS in predsednik vlade Janez Janša končno spoznal, da je Ljubljana najlepše in najbolj varno mesto na svetu in dodal: "Ampak ne vem, kaj ima on zraven".

Janković meni, da je Janšo strah volitev, saj da nima boljših idej, kot kopirati ideje ljubljanske občine. Pri tem je med drugim znova spomnil, da so pri SDS že pred šestimi leti vzeli njihov slogan Ljubljana zate. Dodal je še, da so ob nastopu njegove funkcije župana v času tedanje Janševe vlade Ljubljani odvzeli 57 milijonov proračunskega denarja na leto, kar je v 15 letih njegovega županovanja zneslo 800 milijonov evrov. A volitve bodo pokazale pravi rezultat, je še dodal Janković.