Šef Nata prepričan, da Rusija še naprej načrtuje »obsežen napad na Ukrajino«

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je opozoril, da je to "najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije"

"Vse kaže, da Rusija še naprej načrtuje napad z vsemi sredstvi na Ukrajino," je v Bruslju dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg po izrednem sestanku zaveznic in Ukrajine. Najnovejše poteze Rusije so po njegovih besedah nadaljnja invazija že napadene države, saj se je ruska invazija Ukrajine zgodila že leta 2014.

Rusija je obljubila umik sil, a te še naprej krepi, vse več sil je pripravljenih na boj, nadaljujejo se provokacije v Donbasu in iskanje izgovorov za vojno, sinoči so zaznali nadaljnje premike ruskih sil predele Luganska in Donecka, je dejal Stoltenberg ter ocenil, da obstaja resno tveganje vojne.

Kljub temu zaveznice po njegovih besedah še vedno najodločneje pozivajo Rusijo, naj izbere pot diplomacije. "To je najnevarnejši trenutek za evropsko varnost v času te generacije," je opozoril generalni sekretar.

Kot že v ponedeljek je Stoltenberg tudi zdaj obsodil odločitev Rusije, da prizna neodvisnost proruskih separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine. Obsodil je tudi nadaljnje rusko vdiranje v Ukrajino. "Moskva je prešla od prikritih poskusov destabilizacije Ukrajine k odkritim vojaškim akcijam," je dejal.

"Moskva je prešla od prikritih poskusov destabilizacije Ukrajine k odkritim vojaškim akcijam."



Jens Stoltenberg,

generalni sekretar zveze Nato

Ob tem je opozoril, da prihajajo iz Moskve različna sporočila o tem, ali so priznali celotno ozemlje Luganska in Donecka ali le del, ki ga zasedajo proruski separatisti. Ključno vprašanje sicer sedaj je, ali bodo ruske sile prestopile razmejitveno črto med ukrajinskimi silami in separatisti v Donbasu.

Že v ponedeljek je Stoltenberg v izjavi v prvem odzivu zapisal, da rusko priznanje neodvisnosti Donecka in Luganska spodkopava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, spodjeda prizadevanja za rešitev konflikta ter krši sporazuma iz Minska.

Zdaj je še spomnil, da so zaveznice v minulih tednih na vzhodnem krilu okrepile sile, okrepile so tudi pripravljenost bojnih sil, niso pa jih še začele nameščati. Spomnil je, da je glavna naloga Nata obramba zaveznic. Pozdravil je gospodarske sankcije, ki so jih napovedale številne zaveznice, in odločitev nemške vlade, da ustavi projekt Severni tok 2.

wepoNJ4TUZw

iBpqg4kdZLo

B31c2i3bR7w