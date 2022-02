Slovenski evroposlanci enotni glede Ukrajine

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so povečini obsodili rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki jo vidijo kot »kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine ter grožnjo miru«

Predstavnice in predstavniki Slovenije v Evropskem parlamentu

© www.europarl.europa.eu

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so povečini obsodili rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki jo vidijo kot kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine ter grožnjo miru. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je priznanje označila za kršitev mednarodnega prava.

"Žal se je zgodilo to, česar smo se mnogi bali. Gre za kršitev mednarodnih pogodb s strani (ruskega predsednika Vladimirja) Putina in veliko grožnjo svetovnemu miru, zato obsojam rusko agresijo. Kršitev suverenosti ukrajinskega ozemlja bo žal porušila krhek mir, ki je vladal v Ukrajini zadnja leta," je na Twitterju zapisal Franc Bogovič (EPP/SLS), pri čemer je delil tvit slovenskega premierja Janeza Janše, v katerem je ta med drugim rusko priznanje obsodil kot "nezakonito dejanje".

Za Ljudmilo Novak (EPP/NSi) je napovedana kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine povsem nesprejemljiva. "V Evropskem parlamentu enotno in odločno zavračamo vsakršne poskuse oslabitve ali spodkopavanja varnostnih načel v Evropi," je tvitnila.

"Žal se je zgodilo to, česar smo se mnogi bali. Gre za kršitev mednarodnih pogodb s strani (ruskega predsednika Vladimirja) Putina in veliko grožnjo svetovnemu miru, zato obsojam rusko agresijo. Kršitev suverenosti ukrajinskega ozemlja bo žal porušila krhek mir, ki je vladal v Ukrajini zadnja leta."



Franc Bogovič,

evroposlanec EPP/SLS

Poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je zapisala, da bo odgovor na dogajanje v Ukrajini pokazal, "ali je EU zmožna kaj več od sprejemanja praznih resolucij in podeljevanja nagrad ruskim oporečnikom. Čas se izteka".

Njen strankarski kolega Milan Zver je poudaril, da Rusija grobo krši mednarodno pravo in ozemeljsko celovitost Ukrajine. "EU mora nastopiti enotno in hitro z ostrimi in ciljnimi sankcijami proti Rusiji," je zapisal v odzivu.

Po mnenju Milana Brgleza (S&D/SD) je "položaj preveč resen, da bi kazali s prstom, kaj šele z orožjem". Edini možen odgovor za EU je, da vodi na odločen način s ciljem umiritve razmer in ponovno potrdi načela helsinške sklepne listine.

Slovenski evroposlanci

© www.europarl.europa.eu

Njegova strankarska kolegica Tanja Fajon je opozorila, da odločitev Rusije pomeni "kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine, predstavlja grobo kršitev mednarodnega prava ter sporazumov iz Minska".

Fajon je v izjavi glede dogajanja v Ukrajini tudi izrazila pričakovanje, da bo Slovenija pristopila k enotnemu odzivu EU na ravnanje Rusije, obenem pa opozorila na možnost gospodarskih posledic, ki jih lahko ima situacija na slovensko gospodarstvo. "Tu moramo biti pripravljeni. Rusija za zdaj ne grozi z ustavitvijo dobave zemeljskega plina ali drugih surovin, vendar pa je to lahko le vprašanje časa," je opozorila.

"Tu moramo biti pripravljeni. Rusija za zdaj ne grozi z ustavitvijo dobave zemeljskega plina ali drugih surovin, vendar pa je to lahko le vprašanje časa."



Tanja Fajon,

evroposlanka S&D/SD

Klemen Grošelj in Irena Joveva (Renew/LMŠ) sta v skupnem odzivu izrazila pričakovanje, da bo EU sprejela "ustrezen in kredibilen nabor skupnih ukrepov zoper Rusijo, vključno s sankcijami".

Upata sicer, da še niso izčrpana vsa diplomatska sredstva. "Pozivava vse institucije EU, kot tudi EU kot celoto, k enotnosti in pripravi na dolgotrajno reševanje te največje varnostne krize v Evropi po koncu druge svetovne vojne, ki bo vplivala na nas vse," sta zapisala.

"Pozivava vse institucije EU, kot tudi EU kot celoto, k enotnosti in pripravi na dolgotrajno reševanje te največje varnostne krize v Evropi po koncu druge svetovne vojne, ki bo vplivala na nas vse."



Klemen Grošelj in Irena Joveva,

Renew/LMŠ

Predsednica Evropskega parlamenta Metsola je podobno kot drugi vodilni predstavniki institucij EU sporočila, da je priznanje obeh separatističnih ozemelj v Ukrajini očitna kršitev mednarodnega prava, ozemeljske celovitosti Ukrajine in minških sporazumov. EU in njeni partnerji se bodo odzvali enotno, odločno in s solidarnostjo z Ukrajino, je zapisala na Twitterju.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek zvečer proruski separatistični samooklicani republiki Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine priznal kot neodvisni ljudski republiki. Po televizijskem nagovoru o razmerah na jugovzhodu Ukrajine je podpisal odlok o njunem priznanju. Odredil je napotitev vojske "za zagotovitev miru" in ruskemu zunanjemu ministrstvu naložil vzpostavitev diplomatskih odnosov z obema "republikama", ki sta mednarodnopravno del Ukrajine.

tkuaVb9Kuao